Mitteldeutsche Zeitung: zu USA und Klima

Die USA behaupten nicht einmal mehr, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen. Als einziges Land verweigern sie sich dem Klimavertrag. So, als gäbe es für Amerika einen Planeten B. Immerhin findet der Alleingang der USA keine Nachahmer. Im Gegenteil: Mit Russland trat jüngst einer der größten Luftverschmutzer dem Abkommen bei. Schadensbegrenzung erfolgt überdies in den USA selbst. Metropolen und Bundesstaaten verpflichten sich zu Emissionssenkungen bei Verkehr und Energieerzeugung. So wollen sie die Versäumnisse der US-Zentralregierung ein Stück weit ausgleichen. Der Rest der Welt darf sich jedoch keinen Illusionen hingeben. Ohne die führende Wirtschaftsmacht lässt sich die Erderhitzung nicht aufhalten.

