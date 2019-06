Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump in London

Halle (ots)

Die Brexit-Anhänger jubeln, äußert sich Trump doch in ihrem Sinne. Als vor dem EU-Referendum Ex-Präsident Barack Obama die Briten darauf hinwies, dass sie im Falle eines Brexit-Votums "am Ende der Warteschlange" bezüglich eines bilateralen Handelsabkommens stünden, war der Aufschrei unter den Austrittsbefürwortern groß, dass sich ein ausländischer Politiker zum Brexit äußerte. An der Oberfläche sieht das Land derzeit viel Prunk und Zeremoniell, mittendrin die Queen und die Gedenkfeierlichkeiten zum 75. Jahrestag des D-Day. May und Trump dürften versuchen, mit zur Schau gestellter Eintracht die Risse im Verhältnis zwischen London und Washington zu übertünchen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell