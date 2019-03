Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

In der Politik gibt es den Begriff der lahmen Ente - nichts anderes ist die Premierministerin. Sie hat nicht nur den Machtkampf zwischen Regierung und Abgeordneten verloren, sondern auch komplett die Kontrolle. Und das ist die gute Nachricht dieser Tage. Denn jetzt muss das Parlament übernehmen, um das Schlimmste, einen ungeordneten Brexit ohne Abkommen und Übergangsphase, zu verhindern. Allein mit dem Votum ist das nicht getan, eine Verlängerung des Scheidungstermins muss folgen. Dann gilt es, sich neu zu ordnen sowie überparteiliche Mehrheiten zu finden für eine alternative Form des Austritts aus der EU. In zwei Wochen verlässt das Königreich laut den Verträgen die Gemeinschaft. Keiner weiß, wie die Briten am 29. März aus der EU scheiden und ob überhaupt. Das Chaos ist perfekt.

