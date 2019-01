Mitteldeutsche Zeitung: zu CDU

Halle (ots) - Kramp-Karrenbauer hat als zentrale inhaltliche Aufgaben vorgegeben, die traditionellen Themenschwerpunkte der CDU wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Bei Innerer Sicherheit und Wirtschaftspolitik soll die Partei wieder wahrnehmbarer werden. Um den weiter schwärenden Unmut über die Flüchtlingspolitik zu besänftigen, soll es im Februar eine Konferenz geben, zu der auch die CSU eingeladen ist. Es gehe dabei "um eine Generalaussprache", sagt Kramp-Karrenbauer. Gemeinsam solle festgehalten werden, was verändert wurde, was funktioniert und wo noch Handlungsbedarf ist. Beim Thema Wirtschaftspolitik erneuerte sie ihre Forderung nach einer Unternehmenssteuerreform. Die Forderung nach einer Abschaffung des Solidarbeitrags bleibt.

