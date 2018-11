Halle (ots) - Der S-Bahn-Verkehr zwischen Halle und Leipzig wird ausgebaut. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstag-Ausgabe). Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember sollen zwischen beiden Großstädten mehr Züge pendeln. Die S5/S5x (via Flughafen) fährt dann durchgängig alle halbe Stunde. Gemeinsam mit dem Halbstundentakt der S3 (via Schkeuditz) ergeben sich somit vier S-Bahn-Verbindungen pro Stunde.

Der Ausbau der S5 hat allerdings seinen Preis: Damit dort durchgängig zwei aneinander gekuppelte Züge fahren können, werden auf der S3 künftig nur noch kurze einteilige Bahnen eingesetzt. Das kündigte Sachsen-Anhalts Landesverkehrsgesellschaft Nasa an. Die Bahn und die Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen reagieren mit den zusätzlichen Zügen auf die zunehmende Nachfrage.

Für Carsten Schulze-Griesebach vom Fahrgastverband "Pro Bahn" ist der Einsatz verkürzter Züge das Eingeständnis, dass der Fuhrpark zu knapp bemessen sei: "Die Decke reicht vorne und hinten nicht."

