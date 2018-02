Halle (ots) - Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt treten auf die Bremse: Seit Oktober 2017 gilt für die Anordnung von Tempo-30-Begrenzungen vor sozialen Einrichtungen wie Schulen oder Seniorenheimen ein vereinfachtes Verfahren. Und die Kommunen machten davon bereits vielfach Gebrauch. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). So wurden nach Angaben des Landesverwaltungsamtes seit Inkrafttreten des vereinfachten Verfahrens bereits 132 Anträge gestellt. 72 davon sind bereits entschieden, wobei 55 bewilligt und 17 abgelehnt wurden. Die restlichen 60 Anträge werden von den Verkehrsbehörden noch bearbeitet. Allein die Stadt Halle stellte 42 Anträge - so viele wie keine andere Kommune.

