Halle (ots) - Die Grippesaison steuert in Sachsen-Anhalt auf ihren Höhepunkt zu. In der vergangenen Woche registrierten die Gesundheitsämter im Land fast 1 200 neue Influenza-Infektionen. Das waren mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe) mit Verweis auf das Landesamt für Verbraucherschutz. Besonders aktiv ist der Virus demnach im Süden des Landes. So wurden im Burgenlandkreis allein in der aktuellen Grippe-Saison schon fast 500 Fälle gezählt. Bei dem verbreitetsten Erregern handelt es sich um eine besondere Form des Typ B- Influenza-Virus. Gegen diesen schützt die Dreifach-Impfung, die den meisten Kassenpatienten gegeben wurde, nicht.

