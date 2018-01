Mitteldeutsche Zeitung: MZ zum Iran

Halle (ots) - Der Nachwuchs, für den Staatsgründer Khomeini nur noch eine ferne Plakat-Ikone ist, will endlich teilhaben an den Freiheiten ihrer Altersgenossen in anderen Ländern und am Reichtum ihrer Heimat, den sich seit Jahrzehnten korrupte Kleriker und ihre Machtzirkel gegenseitig zuschanzen.

Wie es in den nächsten Wochen weitergeht, kann derzeit niemand sagen. Wahrscheinlich jedoch werden die Proteste den Gottesstaat auch diesmal nicht aus den Angeln heben. Denn mit Syrien steht dem iranischen Volk inzwischen genau vor Augen, in welch apokalyptischer Schlächterei friedliche Reformforderungen im Nahen und Mittleren Osten münden können.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell