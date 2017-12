Mitteldeutsche Zeitung: zu Gender pricing

Halle (ots) - Eine Studie der Stelle belegt aber ebenso, dass in bestimmten Fällen Männer mehr bezahlen, bei Datingportalen oder beim Waxing etwa. Argumentiert wird oft mit Marktmechanismen: Firmen richteten sich nach der Nachfrage oder bezögen sich auf unterschiedliche Material- und Herstellungskosten. Doch in der Debatte geht es nur auf den ersten Blick um teurere Rasierer. Auf den zweiten Blick macht sie deutlich, wie sehr auch Konsumenten an den anerzogenen, vom Markt geprägten "Unterschieden" zwischen Mann und Frau festhalten.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell