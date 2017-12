Mitteldeutsche Zeitung: zum Sipri-Bericht

Halle (ots) - Von den Regierenden sind dazu nur Sonntagsreden zu hören. Belastbare Pläne, das Waffenarsenal - atomar wie konventionell - zu reduzieren, gibt es nicht. Noch selten fielen Ankündigung und Handlung so weit auseinander - und das in einer Zeit, in der ein US-Präsident mit dem Gedanken spielt, das Atom-Abkommen mit dem Iran zu kündigen, und in der ein nordkoreanischer Diktator am Zündknopf der Bombe nestelt. Doch leider zeigen weder die Regierungen der Atomwaffen-Staaten noch jener Länder, die unter anderer Staaten atomare Schirme schlüpfen, einen ausgeprägten Willen zur Abrüstung.

