Mitteldeutsche Zeitung: den Ergebnissen der Innenministerkonferenz

Halle (ots) - Es schien vor ein paar Jahren noch unvorstellbar, dass afghanische Flüchtlinge aus Deutschland abgeschoben werden könnten. Tatsächlich finden derartige Flüge jetzt statt. In ihnen sitzen meist Straftäter oder solche, die mal welche werden könnten. Ähnliches könnte bald auch mit Syrern geschehen. Die AfD will das. Und Unionsländer mit hohem AfD-Stimmenanteil wie Sachsen oder Bayern wollen zumindest die Frist verkürzen, innerhalb derer Abschiebungen ausgeschlossen sind. Damit deutet sich eine Kehrtwende an.

