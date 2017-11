Halle (ots) - Vor dem AfD-Bundesparteitag in Hannover haben Parteimitglieder in Sachsen-Anhalt Landeschef André Poggenburg intern Vetternwirtschaft vorgeworfen. Hintergrund ist die Anstellung seiner Lebensgefährtin als Auszubildende in der von Poggenburg geführten Landtagsfraktion. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Poggenburg wies die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zurück: Es bestehe kein Ausbildungsverhältnis zwischen ihm und seiner Lebensgefährtin Lisa Lehmann, "sondern zwischen der Fraktion und Frau Lehmann". Poggenburg betonte, dass die Bezahlung seiner Lebensgefährtin "auf die rechtlich mögliche Mindesthöhe festgelegt sei". Auch eine neue AfD-Stiftung in Sachsen-Anhalt ist Teil der Unzufriedenheit von Teilen der AfD-Basis: Der Stiftungs-Vorstand ist größtenteils mit Fraktionsreferenten besetzt, die damit von Poggenburg abhängig sind. Der Landeschef will AfD-Vizechef im Bund werden.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell