ratiopharm GmbH

Tag der Freundschaft 2025/ Gemeinsam geistig aktiv: Wie Freundschaften die Gehirngesundheit fördern

Ulm (ots)

Eine aktuelle Bevölkerungsumfrage von ratiopharm zeigt: Neue Freundschaften zu knüpfen und bestehende zu pflegen ist für die Deutschen über 50 Jahren das wichtigste Lebensziel, um zufrieden zu sein.1 Das ist nicht verwunderlich, denn Freundschaften sind nicht nur gut für unser Wohlbefinden, sondern auch für die Gesundheit - insbesondere für unser Gedächtnis. Der Internationale Tag der Freundschaft am 30. Juli ist eine gute Gelegenheit, Freundschaften zu festigen und damit ein starkes Gedächtnis zu fördern. Positiv auf die Gedächtnisleistung auswirken können sich zusätzlich auch Präparate mit Ginkgo biloba-Extrakten wie Ginkobil® ratiopharm.

Freundschaften bereichern unser Leben und geben uns Halt. Sie fördern das emotionale Wohlbefinden, helfen bei der Stressbewältigung und stärken das Selbstwertgefühl. Darüber hinaus haben Freundschaften auch einen positiven Einfluss auf unsere kognitive Gesundheit, denn regelmäßiger sozialer Austausch hält unser Gehirn fit. Lebhafte Gespräche, gemeinsame Aktivitäten und das Teilen von Erinnerungen stimulieren die geistige Aktivität und fördern so die Gedächtnisleistung.

Geistige Fitness durch soziale Interaktion

Studien zeigen, dass Menschen mit einem aktiven sozialen Leben ein geringeres Risiko für kognitive Beeinträchtigungen im Alter aufweisen.2,3 Personen, die in der ersten Lebenshälfte sozial oder intellektuell aktiv sind, weisen im Pensionsalter ein bis zu sechs Jahre jüngeres kognitives Alter auf als nicht aktive Personen.2 Der Austausch mit Freunden fordert unser Gehirn heraus, fördert die geistige Flexibilität und trainiert das Gedächtnis. Gemeinsame Aktivitäten, wie Spieleabende, Museumsbesuche oder gemeinsames Kochen stimulieren verschiedene Bereiche des Gehirns und halten es auf Trab.2 Soziale Interaktion ist somit - ähnlich wie eine gute Nährstoffversorgung - ein wichtiger Baustein für ein gesundes und leistungsfähiges Gehirn.

Das Geheimnis der Blue Zones: Gemeinschaft und geistige Vitalität

Ein lebendiges Beispiel dafür, wie wichtig ein starkes Gemeinschaftsgefühl für ein langes und erfülltes Leben ist, sind die Blue Zones. Dazu gehören Okinawa (Japan), Sardinien (Italien), die Halbinsel Nicoya (Costa Rica) und Ikaria (Griechenland). In diesen Regionen mit außergewöhnlich hoher Lebenserwartung spielen persönliche Bindungen ebenfalls eine zentrale Rolle: Die Bewohner pflegen ein starkes Gemeinschaftsgefühl und leben in engmaschigen sozialen Netzwerken.4 Diese gesellschaftliche Verbundenheit trägt nicht nur zu einem langen Leben bei, sondern auch zu einer anhaltenden geistigen Vitalität.

Aktiv gegen Einsamkeit: Soziale Kontakte fördern

Wer aktiv gegen Einsamkeit vorgeht, investiert gleichzeitig in seine Gehirngesundheit. Ob zum Internationalen Tag der Freundschaft am 30. Juli oder einfach zwischendurch - Freundschaften zu pflegen lohnt sich und ist nicht schwierig. Kleine Gesten der Aufmerksamkeit, wie ein kurzer Anruf, eine handgeschriebene Karte oder ein spontanes Treffen, können bestehende Freundschaften stärken. Regelmäßiger Kontakt, auch wenn es nur ein kurzer Austausch ist, zeigt dem anderen, dass man an ihn denkt. Gemeinsame Unternehmungen oder Hobbies schaffen wertvolle Erinnerungen und vertiefen die Verbindung. Und auch zum Knüpfen neuer Kontakte gibt es viele einfache Möglichkeiten - zum Beispiel:

Lokale Sportvereine

Ehrenamtliches Engagement

Volkshochschulen und Weiterbildungskurse

Plauderbänke - in manchen Städten vorhandene öffentliche Bänke, die dazu gedacht sind, Gespräche zwischen Fremden anzuregen.

"Spaziergänge gegen die Einsamkeit"

organisierte Gruppenwanderungen, die Menschen zusammenbringen, um soziale Kontakte zu knüpfen.

Pflanzliche Hilfe für das Gedächtnis

Neben einem aktiven sozialen Leben können auch pflanzliche Präparate die Gehirnleistung unterstützen. Der Ginkgo-bilobaExtrakt, wie er in Ginkobil® ratiopharm enthalten ist, fördert sowohl die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung, als auch die Durchblutung des Gehirns und kann so zu einer verbesserten Gedächtnisleistung und Konzentration* beitragen. Gerade in Kombination mit einem regen sozialen Leben kann sich Ginkobil® ratiopharm positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Ginkobil® ratiopharm ist rezeptfrei in der Apotheke in verschiedenen Wirkstärken erhältlich.

*im Rahmen des dementiellen Syndroms

Quellen:

1 Kantar im Auftrag von ratiopharm®, n = 1.013 Frauen und Männer ab 50 Jahren, April 2024.

2 Heiniger, Sarah, Höglinger, Marc, Gabriel, Rainer. (2024). Pro Senectute Altersmonitor: Freizeitaktivitäten im Lebensverlauf und kognitive Leistungsfähigkeit im Alter. Teilbericht 4. Zürich: Pro Senectute Schweiz https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/6a55b346-b860-42ab941d-a85a82c8002e/content (abgerufen am 25.02.2025).

3 Einsamkeitsbarometer 2024 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/einsamkeitsbarometer-2024237576 (abgerufen am 13.02.2025).

4 Interview mit Dan Buettner, "Entwickler/ Entdecker des Blue Zones-Konzepts": https://colombiaone.com/2025/01/20/national-geographic-dan-buettner-blue-zone (abgerufen am 10.02.2025).

Ginkobil® ratiopharm 40 mg Filmtabletten Ginkobil® ratiopharm 120 mg Filmtabletten Ginkobil® ratiopharm 240 mg Filmtabletten Ginkobil® ratiopharm 80 mg Filmtabletten Ginkobil® ratiopharm Tropfen 40 mg

Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: -40 mg; 80 mg; 120 mg; Tropfen: Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch bedingten Leistungsstör. im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei Abnahme bzw. Verlust erworbener geistiger Fähigkeiten (dementielles Syndrom) mit den Hauptbeschwerden: Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit bei Stadium II nach FONTAINE ("Schaufensterkrankheit") im Rahmen physikalisch-therapeutischen Maßnahmen, insbesondere Gehtraining. Schwindel, Ohrgeräusche infolge Durchblutungsstörungen oder altersbedingten Rückbildungsvorgängen. -240 mg: Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung (Verschlechterung geistiger Fähigkeiten) und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Warnhinw.: -Filmtbl.: AM enth. Lactose u. weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Filmtbl., d.h. es ist nahezu "natriumfrei". -Tropfen: AM enth. weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 40 Tr., d.h., es ist nahezu "natriumfrei". Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. 1/25.

Teva GmbH

Unsere rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler.

Teva Global

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr auf www.tevapharm.com

MULTI-DE-06524

Original-Content von: ratiopharm GmbH, übermittelt durch news aktuell