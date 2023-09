Fleurop AG

Triumph für Deutschland: Nicolaus Peters aus Berlin gewinnt die Weltmeisterschaft der Floristen in Manchester

Berlin/Manchester (UK) (ots)

+++ Vom 7. bis 9. September 2023 stand die Floristik-Branche im Zeichen des Fleurop-Interflora World Cups +++ 20 Nationen aus aller Welt schickten ihre besten Florist:innen ins Rennen um den Titel +++ Nicolaus Peters aus Deutschland setze sich mit seinen blumigen Kreationen durch und gewann den international wichtigsten Wettbewerb der Grünen Branche +++

Weltmeistertitel für Deutschland: Der Fleurop-Interflora World Cup versammelt im 4-jährigen Turnus die kreativsten und begabtesten Florist:innen aus aller Welt, die mit ihren einzigartigen Blumenarrangements und gestalterischen Fähigkeiten um den Weltmeistertitel wetteifern. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb in Manchester ausgetragen, wo sich die florale Kunst in ihrer ganzen Pracht im Manchester Central-Convention-Center entfaltete.

Nicolaus Peters aus Deutschland überzeugte die Fach-Jury und die Zuschauer gleichermaßen mit seiner beeindruckenden Kreativität, seinem technischen Geschick und seiner Leidenschaft für kunstvolle Floristik. Seine Arrangements zeugten von einer tiefen Verbindung zur Natur und einem unvergleichlichen Sinn für Ästhetik. Seine Fähigkeit, Farben, Formen und Texturen zu einem harmonischen Gesamtbild zu vereinen, brachte ihm den verdienten ersten Platz ein.

"Ich bin überwältigt von diesem Sieg und fühle mich geehrt, Deutschland auf internationaler Bühne repräsentiert zu haben", sagte Nicolaus Peters mit strahlenden Augen. "Die florale Kunst ermöglicht es uns, Emotionen und Geschichten durch Blumen auszudrücken, und ich bin stolz darauf, dass meine Arbeit Menschen auf der ganzen Welt berühren konnte."

Nach Klaus Wagener, der die Weltmeisterschaft 1985 in Detroit gewann, ist Nicolaus Peters erst der zweite Florist, der den begehrten Titel nach Deutschland holen konnte.

Die Platzierungen im Überblick:

Insgesamt 10 der 20 Teilnehmer:innen schafften den Sprung ins Halbfinale (zufällige Reihenfolge): Patricia Aguin (Spanien), Stéphane Chanteloube (Frankreich), Jennifer Thomasson (USA), Attila Nemeth (Ungarn), Elisabeth Palsson (Norwegen), Katharina Albrechtsen (Dänemark), Elizabeth Newcombe (Großbritannien), Hyunghak Kim (Südkorea), Nicolaus Peters (Deutschland), Melissa Smedes (Niederlande)

Fünf Teilnehmer erreichten das Finale (zufällige Reihenfolge): Patricia Aguin (Spanien), Nicolaus Peters (Deutschland), Elisabeth Palsson (Norwegen), Hyunghak Kim (Südkorea), Elizabeth Newcombe (Großbritannien)

Die Sieger des Fleurop-Interflora World Cup 2023: Weltmeister der Floristen 2023: Nicolaus Peters (Deutschland) 2. Platz: Elisabeth Palsson (Norwegen) 3. Platz: Elizabeth Newcombe (Großbritannien)

Über den Fleurop-Interflora World-Cup:

Der Wettbewerb wird im 4-jährigen Turnus ausgetragen und erstreckt sich über insgesamt drei Tage. Das Halbfinale erreicht nur die Hälfte der Teilnehmer:innen, das große Finale nur fünf. Alle Protagonist:innen erhalten spezifische Aufgaben, die sie unter strengen Zeitvorgaben erstellen müssen. Einige davon werden ihnen im Voraus bekannt gegeben und von den Kandidat:innen in monatelanger Vorarbeit entwickelt. Zudem erhalten sie Überraschungsaufgaben, die schnelles Denken und Interpretation erfordern. Hier entfalten sich dementsprechend die volle Aufregung und Dramatik.

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Auf Wunsch wird jeder Blumengruß ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

