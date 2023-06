Fleurop AG

Internationaler Lonely Bouquet Day beschert spontanes Blumenglück

Blumensträußchen finden, behalten oder verschenken

Am letzten Sonntag im Juni ist Internationaler Lonely Bouquet Day. Und das bedeutet Augen aufhalten! Denn an diesem Tag gibt es überall kleine Blumensträußchen zum Mitnehmen zu entdecken.

Die Idee hinter dem Lonely Bouquet Day am 25. Juni 2023 ist so einfach wie charmant: Kleine, bunte Blumensträußchen werden auf Marktplätzen, am Wegesrand, auf Verkehrsinseln sowie in Parkanlagen oder Bahnhöfen für Passanten zum Mitnehmen platziert. Einfach so, um ein Lächeln zu bescheren und aufzufordern, die Sträußchen mitzunehmen oder zu verschenken.

Ins Leben gerufen wurde er von Emily Avenson, einer in Belgien lebenden US-Amerikanerin. Sie ist Besitzerin eines Blumengartens und erfand den Tag, um Menschen ganz spontan mit Blumen zu überraschen und zum Lächeln zu bringen. Nachdem sie die Aktion ins Netz stellte, fand sie schnell Nachahmer auf der ganzen Welt. Inzwischen hat sich der Tag international etabliert. Auch in Deutschland beteiligen sich zahlreiche Floristen und Floristinnen, aber auch Privatpersonen an der charmanten Aktion, die fremden Menschen unverhofftes Blumenglück beschert.

Beliebt ist der Tag auch bei Florist-Azubis. Sie wollen mit den ausgesetzten Blumensträußen nicht nur fremde Menschen überraschen, sondern auch auf den Floristen-Beruf aufmerksam machen und zeigen, dass es Spaß macht, mit den schönsten Naturprodukten zu arbeiten und damit Freude zu bereiten. Auch viele Teams der rund 4.000 Fleurop-Fachgeschäften in ganz Deutschland beteiligen sich am Aktionstag und verteilen am 25. Juni Blumensträußchen rund um ihr Fachgeschäft oder in der Nähe von Sehenswürdigkeiten.

