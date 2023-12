MVFP MEDIENVERBAND DER FREIEN PRESSE

Politische Themen neu gedacht: Mittagstalk des MVFP NRW beleuchtet innovative Kommunikationsstrategien

Düsseldorf (ots)

Im digitalen Format "Mittagstalk" der Landesvertretung NRW des MVFP Medienverband der freien Presse empfiehlt Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung im Interview mit der Medienjournalistin Verena Gründel, politische Bildungsinhalte an die sich wandelnden Mediengewohnheiten und Herausforderungen einer fragmentierten Gesellschaft anzupassen.

"In einer Zeit, in der einzelne Akteure die Grenzen zwischen Fakten und Meinungen immer mehr - zum Teil bewusst - vermischen, wird es zunehmend wichtiger, komplexe Inhalte klar, verständlich und vor allem faktenbasiert zu vermitteln. Dies gilt insbesondere für junge Menschen, die sich hauptsächlich über Social Media informieren", betonte Christoph Bertling, Vorsitzender des MVFP NRW und Geschäftsführer Fachmedien Otto Schmidt, vor zahlreichen Teilnehmenden des digitalen Mittagstalks zum Thema: "Media meets politics: Strategien für die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen", durch den er gemeinsam mit der Geschäftsführerin des MVFP NRW, Anina Veigel, führte.

Daniel Kraft, Leiter der Stabstelle Kommunikation und Pressesprecher der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), hob in seinem Eingangsstatement hervor, wie wichtig es sei, politische Bildungsinhalte an die sich wandelnden Mediengewohnheiten und kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspannen anzupassen: "Die Aufgabe besteht darin, komplexe und wichtige Themen in einer Art und Weise zu präsentieren, die sowohl informativ als auch unmittelbar ansprechend ist, um die Aufmerksamkeit der Menschen in zu gewinnen - nicht nur im Politikunterricht im Gymnasium, sondern auch in einem schnelllebigen digitalen Umfeld." Wie die bpb dies umsetzt, diskutierte er anschließend mit der Medienjournalistin Verena Gründel.

Nach ihr wird Medienkonsum granularisierter, wodurch sich die Frage ergibt, ob politische Bildung und ein Konsens darüber, was Wahrheit und Lüge ist, noch möglich ist. Kraft erläuterte, wie die bpb politische Bildungsinhalte mithilfe digitaler Kanäle wie YouTube und Kooperationen mit Influencern erfolgreich jungen Menschen näherbringt. "Diese innovativen Ansätze sind ein wichtiger Baustein, um politische Bildung auch dort hinzubringen, wo sie erst einmal nicht erwartet wird. Hier einen ersten Impuls zu setzen, gemeinsame Werte zu vermitteln und ein Nachdenken anzustoßen - darin liegt eine große Herausforderung", so Kraft.

Weiterhin führt er aus, dass die Stärkung der Demokratie Geld koste. Jedoch sei es teurer, keine politische Bildung zu betreiben. "In einer Zeit, in der populistische Lösungen auf komplizierte Probleme verfangen und die Gesellschaft zunehmend polarisiert erscheint, ist es entscheidend, über kontroverse Themen aufzuklären und die Menschen für demokratische Prozesse zu stärken."

"Die heutigen Erkenntnisse und Diskussionen unterstreichen die Bedeutung von Innovation und Kreativität, insbesondere bei komplexen Inhalten und in der politischen Bildung. Sie motivieren uns als Medienbranche, weiterhin Wege zu finden, um alle Altersgruppen mit attraktiven und relevanten Medienformaten zu erreichen", betonte Anina Veigel zum Abschluss der Veranstaltung.

Über den MVFP NRW (ehemals VZVNRW):

Der MVFP NRW - ehemals Verband der Zeitschriftenverlage in Nordrhein-Westfalen - ist die Landesvertretung des MVFP MEDIENVERBAND DER FREIEN PRESSE in Nordrhein-Westfalen. Vorsitzender ist Christoph Bertling, Geschäftsführer Fachmedien Otto Schmidt. Der Verband vertritt die Interessen von rund 100 Zeitschriftenunternehmen in Nordrhein-Westfalen.

