ZDF

Start des neuen ZDF-Dokuformats "Die Spur"

Investigativ-Recherche über den größten Cannabis-Betrug aller Zeiten

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Missstände, Skandale, Verbrechen – das neue Doku-Format "Die Spur" recherchiert investigativ vor Ort und datengetrieben. Jeder Film beginnt mit einer Spur, einem Schlüsselmoment und fragt: "Wie kann das sein?". Die erste Folge am Mittwoch, 19. April 2023, 22.15 Uhr, legt den größten Cannabis-Betrug aller Zeiten offen. "Gras, Gier, großes Geld" zeigt das Schneeballsystem hinter der Plattform JuicyFields, das weltweit Anleger ihre Ersparnisse kostete. Die Spur führt bis nach Russland in die organisierte Kriminalität. Der Film ist ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

Jeder kann reich werden – mit Cannabis: Das war das große Versprechen von JuicyFields. Die Online-Plattform aus Berlin bot ihren Nutzern Investitionen in medizinisches Cannabis an, mit atemberaubenden Renditen. Die Betreiber warben mit Influencern, Rap-Videos und einem eigens komponierten Song um Kleinanlegerinnen und Kleinanleger mit dem Traum vom passiven Einkommen – bis man sich auf der Seite plötzlich nicht mehr einloggen konnte. "Die Spur" untersucht: Was steckt wirklich dahinter?

Existierten die Cannabis-Plantagen, mit denen die Anleger angeworben wurden, überhaupt oder war alles von Anfang an ein einziger großer Fake? Wie konnte das System mehr als zwei Jahre lang Millionen machen – und warum geht der Betrug auch jetzt noch weiter? Die Recherchen von Ciara Cesaro-Tadic, Lucas Eiler und Tim Gorbauch führen nach Spanien, Finnland, in die Schweiz und schließlich nach Russland. Die Autoren sprechen mit Branchenkennern, Influencern und Ermittlern, um die Wahrheit über die Hintermänner der ominösen Cannabis-Plattform herauszufinden.

Über das neue Doku-Format

"Die Spur" ist das erste deutsche Doku-Format, das sich der forensischen Aufarbeitung von gesellschaftspolitischen Themen und Ereignissen widmet. Die Journalistinnen und Journalisten arbeiten mit Open-Source-Intelligence (OSINT), recherchieren in Datenbanken und mit Methoden der Bild- und Kontextanalyse. Sie suchen nach Zusammenhängen, stellen Verbindungen her und rekonstruieren digitale Netzwerke. Im linearen TV löst "Die Spur" das bisherige Doku-Format "ZDFzoom" auf dem bekannten Sendeplatz am Mittwoch um 22.45 Uhr ab.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Das Format "Die Spur" legt konsequent den Fokus auf die Interessen und Themen der jüngeren Zielgruppen. Auch die Erzählweise und Bildsprache sind optimiert für die Sehgewohnheiten der Streaming-Nutzer. "Die Spur" ist ein gelungenes Beispiel für erfolgreiche Formatentwicklungsarbeit im Rahmen unseres Strategieprozesses."

Matthias Fornoff, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen: "Dem neuen Format gelingt es, spannend, dynamisch und seriös journalistische Antworten zu geben auf die Frage "Wie kann das sein?". Dabei stehen transparente, nachvollziehbare Recherchen im Mittelpunkt - investigativ, datengetrieben und digital."

"Die Spur" wird mit Untertiteln angeboten.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell