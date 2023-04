Am Nordrand des Erzgebirges: ZDF in Chemnitz

ZDF

Die drittgrößte Stadt in Sachsen wird 2025 als Europäische Kulturhauptstadt auf sich aufmerksam machen können. Noch vor fünf Jahren gab es nach gewalttätigen Ausschreitungen vorrangig negative Schlagzeilen über die Stadt am Nordrand des Erzgebirges. Wie hat Chemnitz sich seitdem entwickelt und wie stellt es sich heute dar? Was prägt den Technologiestandort mit langer Industriegeschichte? Welchen Stellenwert haben Kunst und Kultur in der Heimatstadt von Maler Karl Schmidt-Rottluff und Schriftsteller Stefan Heym? Und was erinnert noch an Karl-Marx-Stadt, wie Chemnitz von 1953 bis 1990 hieß?

ZDF-Reporterin Cornelia Schiemenz erkundet das Chemnitz von heute in einer Nahaufnahme vom 17. April bis 12. Mai 2023. Sie lebt vier Wochen in der Stadt und berichtet von dort zusammen mit Kameramann und Cutter Niklas Grunwald für aktuelle ZDF-Sendungen wie "drehscheibe", "Volle Kanne – Service täglich", "Länderspiegel", "ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin" oder für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute. Themenvorschläge für die Berichterstattung aus Chemnitz können per E-Mail gesendet werden an: zdfin@zdf.de.

ZDF-Reporterin Cornelia Schiemenz, Jahrgang 1975, leitet seit September 2020 das ZDF-Landesstudio Sachsen in Dresden. Zuvor war die gebürtige Leipzigerin sieben Jahre lang Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin, wo sie auch 2002 nach einem Redaktionsvolontariat im ZDF zunächst aktiv war. Von 2008 bis 2012 berichtete sie als Korrespondentin aus dem ZDF-Studio in Moskau.

Niklas Grunwald, Jahrgang 1990, ist ausgebildeter Mediengestalter und arbeitet als freier Kameramann und Cutter in Berlin. Für das ZDF ist er regelmäßig im Auslandseinsatz. So führten ihn Kameraeinsätze bereits in die Ukraine, nach Afghanistan und nach Mali. Niklas Grunwald hat bereits bei "ZDF in Greifswald" (2020) und "ZDF in Altenburg" (2019) Kamera und Schnitt realisiert.

Das ZDF-Bürgerprojekt seit Mai 2018

Für das ZDF-Bürgerprojekt war erstmals im Mai 2018 ein ZDF-Reporterteam vier Wochen ununterbrochen in einer Stadt präsent und nahm dort am Alltagsleben teil. "ZDF in Chemnitz" ist die 24. Auflage dieses Projekts. Zuletzt war im März 2023 ein ZDF-Team kontinuierlich in Emden. 2022 waren ZDF-Teams für vier Wochen im Ahrtal, in Deggendorf, in Friedrichshafen und in Bremerhaven. 2021 war "ZDF in" präsent in Hildesheim, Frankfurt/Oder, Naumburg und Rureifel. 2020 berichtete "ZDF in" aus Homburg, Hamburg-Finkenwerder, Rüdesheim, Kulmbach, Husum und Greifswald. 2019 kam "ZDF in“ aus Kaiserslautern, Altenburg, Wilhelmshaven, Weißwasser und Stendal. 2018 war "ZDF in" vor Ort in Bottrop, Mannheim und Cottbus.

