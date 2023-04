ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/23

Mainz (ots)

Woche 17/23 Mi., 26.4. Bitte geänderten Programmablauf ab 2.15 Uhr beachten: 2.15 auslandsjournal 2.40 Die Spur (VPS 2.45) 3.10 frontal (VPS 3.15) 3.55 Satire Labor (VPS 3.59) 4.50 plan b: Gegen die Plastikflut (VPS 4.45) 5.20- Deutschland von oben (HD) 5.30 Deutschland 2023 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Woche 18/23 Mo., 1.5. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.50 Uhr beachten: 23.50 Das kleine Fernsehspiel 60 Jahre junge Filme To Show or not to Show 1.35 Nachtschicht - Geld regiert die Welt (VPS 1.10) 3.05 Nachtschicht - Reise in den Tod (VPS 2.40) 4.35 Filmgorillas (HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert (vom 27.4.2023) Deutschland 2023 4.45 zdf.formstark (VPS 4.55) 5.00- ZDF.reportage 5.30 Tatort Geldautomat (Die Wiederholung "Die Rosenheim-Cops" entfällt.) Woche 20/23 Do., 18.5. Bitte korrekte Titel-Angaben beachten: 19.15 Bier, Blech, Bavaria Mit dem Roller auf der fränkischen Bierstraße Film von Stefan Leifert Deutschland 2023

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell