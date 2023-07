MVFP MEDIENVERBAND DER FREIEN PRESSE

Mittagstalk des MVFP Bayern: Abomarketing auf Erfolgskurs - Neue Strategien für den digitalen Lesermarkt

Im digitalen Format "Mittagstalk" der Landesvertretung Bayern des MVFP Medienverband der freien Presse präsentierte Martin Wepper, E-Commerce-Experte und Geschäftsführer von dsb ebusiness, innovative Lösungsansätze zur Steigerung des Customer Lifetime Values.

"Zeitschriftenverleger müssen sich jeden Tag damit auseinandersetzen, wie sie in einer zunehmend individualisierten und digitalisierten Welt neue Abonnements generieren, bestehende Abonnenten binden und mit Bestandskunden mehr Geld verdienen können. Die Frage ist, wie das gelingt und mit welchen neuen Ansätzen dies erreicht werden kann." Mit diesen einleitenden Worten begrüßte Sylvia Schönfelder, stellvertretende Vorsitzende des MVFP Bayern und Director Human Resources, WEKA Business Communication, die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des digitalen Mittagstalk am 31. Juli 2023 zum Thema: "Neue Wege im Abomarketing - wie Sie Ihre Leser in Fans verwandeln!", durch den sie gemeinsam mit der Geschäftsführerin der bayerischen Landesvertretung des MVFP, Anina Veigel, führte.

Im Gespräch mit dem MVFP Bayern unterstrich Martin Wepper, Geschäftsführer von dsb ebusiness, die Herausforderungen der Digitalisierung: "Begrenzte personelle, technische und finanzielle Ressourcen können die Digitalisierung bei kleineren und mittleren Verlagen bremsen. Viele Medienhäuser fragen sich daher, wie sie die digitale Transformation umsetzen können. Deswegen brauchen sie technische Lösungen, die ihnen helfen, Zusatzerlöse mit Printkunden im Digital-Business zu realisieren." Insbesondere von der Entwicklung hochindividualisierter Membership-Modelle würden die Verlage profitieren, denn die Konsumentinnen und Konsumenten von heute würden Content erwarten, welcher zu ihrer individuellen Lebenssituation passt - und das 24 Stunden an 7 Tagen die Woche. Die User-Experience müsse dabei so einfach wie möglich gestaltet und durch zusätzliche Funktionen in verschiedenen Abo-Modellen erweiterbar sein. Nur so könne die Loyalität gestärkt und letztlich aus der Leserschaft zahlende Kundinnen und Kunden generiert werden.

"In digitalen Geschäftsmodellen liegt ein enormes Zusatzpotential für das Abomarketing unserer Verlage. Hochindividualisierte Membership-Modelle und eine benutzerfreundliche User-Experience können dabei helfen, die Loyalität zu stärken, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und neue zahlende Kunden zu gewinnen. Mit dieser strategischen Ausrichtung stärken die Medienunternehmen ihre Angebote und bleiben innovativ in einem sich wandelnden Markt", resümiert Anina Veigel.

Über den MVFP Bayern:

Der MVFP Bayern - ehemals Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) - ist die bayerische Landesvertretung des MEDIENVERBAND DER FREIEN PRESSE. Erster Vorsitzender ist Horst Ohligschläger, CEO Roularta Media Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von rund 100 bayerischen Zeitschriftenunternehmen (u.a. Hubert Burda Media, Condé Nast Verlag, Vogel Communications Group, Wort & Bild Verlag).

