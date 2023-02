Zweiter digitaler IB-Kongress am 11. Mai 2023: Teilhabe und gesellschaftlicher Zusammenhalt im Fokus

Frankfurt am Main (ots) - Der Internationale Bund (IB) hat gemeinsam mit Schirmherrin Katarina Barley in Berlin den Abschluss des "Europäischen Jahres der Jugend" gefeiert. Der freie Träger der Jugend, Sozial- und Bildungsarbeit hat die EU-Kampagne in den vergangenen zwölf Monaten mit vielen Aktionen und ...

mehr