Thiemo Fojkar, Vorsitzender des Vorstands Internationaler Bund e.V. (IB), unterzeichnet den Vertrag mit Microsoft. Damit ist der IB Campus Mannheim die derzeit einzige Bildungseinrichtung in Deutschland, die dem weltweiten Microsoft Flagship School Programm angehört. Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Berlin/Frankfurt am Main (ots) - Der IB Campus Mannheim, das neueste und größte Projekt des IB, das Lehr- und Lernumgebungen von der Kita bis zur Hochschule umfasst, wird ab sofort als einzige deutsche Bildungseinrichtung in das Microsoft Flagship School Programm aufgenommen.

Es ist das größte Projekt, das der IB in seiner 70-jährigen Geschichte realisiert: "Der IB Campus Mannheim wird die Bildung junger Menschen von der Kita bis zum Hochschulabschluss auf eine ganz neue Ebene heben", sagt Thiemo Fojkar, Vorsitzender des Vorstandes, Internationaler Bund e.V. (IB). "Mit Microsoft haben wir dafür einen hervorragenden Partner an unserer Seite. Gemeinsam denken wir Bildung neu. Dank modernster Technologien und einer zukunftsorientierten Lernumgebung bereiten wir 'unsere' Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in idealer Weise auf die Anforderungen einer mehr und mehr digitalisierten Welt vor."

Microsoft: seit Jahren engagiert für moderne Bildung

Microsoft hat die computergestützte Welt maßgeblich geprägt und den Anspruch, auch in der Bildung innovative Ansätze zu unterstützen und so die Grundlage für eine moderne Gesellschaft im digitalen Zeitalter mitzugestalten. "Wir haben das Ziel, mit technologischen Innovationen das Lernen zu transformieren und Best-Practice-Beispiele dafür zu schaffen, was erreicht werden kann, wenn gute Arbeit, Leidenschaft und große Führungsstärke zusammenkommen. Es geht um mehr als nur einen großen Raum. Es geht darum, das Potenzial für jeden Lernenden zu erhöhen und zu zeigen, was für alle Schulen möglich ist", sagt Anthony Salcito, Vice President, Education Industry, Microsoft Corporation.

Die Basis für neue Möglichkeiten im Bildungsbereich bildet ein ganzheitlicher Ansatz, der sich zum Beispiel an dem Microsoft Education Transformation Framework orientiert und mit Offenheit und Partnerschaft gestaltet ist. "In unser Microsoft Flagship School Programm nehmen wir Bildungseinrichtungen auf, die sich den veränderten Lebensumständen und den neuen Bildungsanforderungen stellen und dafür durchdachte Lösungen anbieten", erklärt Michael Wittel, Education Lead Microsoft Deutschland GmbH. Dem weltweiten Programm gehören in der ersten Kohorte bislang 17 Einrichtungen an; der IB Campus Mannheim ist die derzeit einzige in Deutschland. Ziel des Programms ist es, die Lehre, das Lernen und die Zusammenarbeit auf dem neuen Campus zu digitalisieren. Zukünftig werden dazu die Voraussetzungen für eine moderne, digitale Gebäudeinfrastruktur ("Smart Building") und für webbasierte Interaktionen unter allen Angehörigen des Campus geschaffen.

"Der IB Campus Mannheim ist ein großartiges Projekt, und wir freuen uns sehr, mit unserer Expertise und unserer Technologie ideale digitale Rahmenbedingungen dafür zu schaffen", so Sabine Bendiek, Geschäftsführerin Microsoft Deutschland GmbH. In die Zusammenarbeit fließt das Know-how vieler pädagogischer Fachkräfte aus der ganzen Welt ein. Zusammen bilden sie das Microsoft Education Transformation Framework. Ein Netzwerk, das Kompetenzen, Strategien und Praxisbeispiele zur Transformation von Bildung bündelt und verfügbar macht.

IB Campus Mannheim: neue Maßstäbe für die Bildung

Der Grundgedanke des IB Campus Mannheim basiert auf einer durchgängigen Bildungskette, die Wissen und Soziales auf eine Stufe stellt. Sie umfasst fünf eigenständig organisierte Einrichtungen, die dennoch übergreifend und gemeinschaftlich handeln: eine Kindertagesstätte, eine Ganztagesgrundschule, die berufliche Carlo Schmid Schule sowie die IB Medizinische Akademie und die Hochschule der Wirtschaft für Management. Damit können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im IB Campus Mannheim durch ihren gesamten Bildungsweg hindurch begleitet werden. Neue digitale Lehr- und Lernkonzepte werden in einem familiären Umfeld umgesetzt, das eine individuelle Betreuung erlaubt und wo das soziale Miteinander gefördert und gelebt wird. "Wir setzen auf die Vielfalt unserer Schüler/innen und Studierenden. Dank unterschiedlicher Herkunft, verschiedener Religionen und Lebensweisen können alle voneinander lernen. So entwickeln sie neben einem hohen Bildungsniveau ein Bewusstsein für die Bedürfnisse anderer und können zu Vorbildern in unserer Gesellschaft werden", ergänzt Doris Lauer, Projektleiterin IB Campus Mannheim. Bis 2022 sollen alle fünf Einrichtungen auf dem IB Campus Mannheim ihren Betrieb aufnehmen.

Internationaler Bund e.V. (IB)

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu führen. Der Leitsatz "MenschSein stärken" ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IB Motivation und Orientierung.

Pressekontakt:

Publik. Agentur für Kommunikation GmbH

Ulrike Martin

Rheinuferstraße 9

67061 Ludwigshafen

Tel.: 0621 963600-43

E-Mail: u.martin@agentur-publik.de

Original-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell