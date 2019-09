SoVD Sozialverband Deutschland

Sozialverband Deutschland: Altersarmut ist eine Schande für unser Land

Berlin (ots)

Zu der heute veröffentlichten Bertelsmann-Studie zur Altersarmut erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer:

"Arme Rentnerinnen und Rentner sind eine Schande für unser Land. Denn es ist möglich, Altersarmut zu verhindern. Allerdings muss die Bundesregierung nun auch endlich Farbe bekennen, was ihr das wert ist. Es liegen gute Vorschläge auf dem Tisch, um das Problem anzugehen. Deshalb darf die Grundrente nicht länger verzögert werden. Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung ist ein wichtiges Instrument, um die Altersarmut von Frauen zu bekämpfen. Frauen sind im Alter stärker von Altersarmut bedroht als Männer. Es sind immer noch in erster Linie Frauen, die den Großteil der Familienarbeit übernehmen, und das bedeutet neben der Kindererziehung zunehmend auch die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen. Zudem arbeiten Frauen häufiger in schlechter bezahlten Jobs und müssen selbst bei gleicher Qualifikation im Vergleich mit Männern Gehaltseinbußen hinnehmen. Darüber hinaus sind mit Blick auf Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderungen wirksame Beschäftigungsmaßnahmen erforderlich."

