WW Deutschland

Geschmackvolle Premiere auf der Frankfurter Buchmesse: WW (das neue Weight Watchers) und TV- und Sternekoch Andi Schweiger präsentieren gemeinsames Kochbuch "Genial Saisonal"

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Düsseldorf (ots)

WW, das globale Unternehmen für Gewichtsmanagement und gesunden Lebensstil, gehört mit mehr als 15 neuen Kochbüchern im Jahr zu den größten Kochbuchverlagen in Deutschland und lässt es sich bei seinem Debut auf der Messe entsprechend nicht nehmen, sein neuestes Werk am WW Stand im Herzen der Gourmet Gallery (Halle 3.1, Stand L118) geschmackvoll in Szene zu setzen. Dabei ist TV- und Sternekoch Andi Schweiger, der bei der Kreation des aktuellen Kochbuches maßgeblich beteiligt war. Klarer Fall, dass er vor Ort nicht nur Autogramme, sondern im Gourmet & Travel Salon (Samstag, 19. Oktober, 13 - 14 Uhr, Halle 3.1, Stand L135) auch eine Kochshow vom Feinsten zum Besten gibt.

"Die Frankfurter Buchmesse ist eine tolle Gelegenheit für uns, unser neuestes Kochbuch sowie viele weitere unserer Services ansprechend in Szene zu setzen und den Messebesuchern eine unvergessliche Kostprobe von WW zu bieten", freut sich Claudia Braun, Head of Publishing bei WW, auf das Event. Denn natürlich steht das Unternehmen neben den einzigartigen Kochbüchern vor allem auch für das seit Jahrzehnten erfolgreiche Programm - ob online, per App oder in den Workshops - sowie die diversen (Lebensmittel-)Produkte, die es rund um das Thema Food und Fitness zu bieten hat.

Leichte saisonale Küche im neuen Buch "Genial Saisonal"

Zu der Kooperation zwischen WW und Andi Schweiger kam es, da der Profikoch in seiner eigenen Kochschule "Schweiger2" durch eine seiner Kursteilnehmerinnen auf das Konzept aufmerksam wurde. Kurz darauf kam bei einem Event zufällig der direkte Kontakt zu WW zustande - schon machte man gemeinsame Sache, denn Andi faszinierte es, für Zutaten und Zubereitungen die einfach leichtere Alternative zu entwickeln. Das gemeinsam produzierte Kochbuch, das nach umfangreichen Rezept-Tests und mit der Food-Expertise von WW im November dieses Jahres im Handel erscheint, verschreibt sich mit dem Augenmerk auf qualitativ hochwertige Produkte der saisonalen und auch regionalen Küche. Neben raffinierten und alltagstauglichen Rezeptideen des Profis für jede Jahreszeit, die allesamt dem Anspruch des Unternehmens hinsichtlich eines gesünderen Lebensstils entsprechen, finden sich darin auch spannende Hintergrundinformationen zu den Produkten der jeweiligen Saison sowie Tipps und Tricks, mit denen die Arbeit in der Küche leichter von der Hand geht. Für jeden Anlass die garantiert passende Kreation mit Sternefaktor!

Live-Kochshow mit TV- und Sternekoch Andi Schweiger

Auf der Bühne des Gourmet Salons bereitet der Stargast TV- und Sternekoch Andi Schweiger ausgewählte Rezepte aus dem neuen WW Kochbuch zu und verrät Tipps und Tricks für die heimische Küche. Unterstützt wird er dabei vom WW Coach Frank Heinzelmann, der die Show mit WW-spezifischen Inhalten anreichert. Abgerundet wird das Kochevent mit der Verkostung der zubereiteten Speisen und einer anschließenden Autogrammstunde mit dem Stargast. Als neuer Markenbotschafter von WW überzeugt er mit Know-how und frischen Inspirationen. Fans eines rundum gesunden Lebensstils und alle, die es werden wollen, dürfen sich auf vielseitige und leckere saisonale Rezepte, Ideen und Kniffe des Kochprofis freuen.

Für die etwa einstündige Veranstaltung stehen 30 Sitzplätze und etwa 50 Stehplätze zur Verfügung. Wer früh da ist, sichert sich den besten Blick auf den Profi.

Hinweise an die Redaktion:

Besuch auf der Messe und Interview-Option

Wenden Sie sich gern an den unten angegebenen Kontakt in der WW Unternehmenskommunikation, wenn Sie uns auf der Messe besuchen und ein exklusives Interview mit Sternekoch Andi Schweiger führen möchten - wir freuen uns auf Sie!

Verlosung Andi Schweiger WW Kochbuch

Gerne stellen wir Ihnen für Ihre Berichterstattung ab Erscheinungstermin im November das Andi Schweiger WW Kochbuch zur Verlosung zur Verfügung. Zur Abstimmung von Details steht die WW Unternehmenskommunikation unter unten angegebenem Kontakt für Sie zur Verfügung.

Messetage: 16. bis 20. Oktober 2019, 9.00 bis 18.30 Uhr (am 20. Oktober von 9.00 bis 17.30 Uhr)

Allgemeines Publikum am Samstag von 9.00 bis 18.30 Uhr und Sonntag von 9.00 bis 17.30 Uhr

Buchverkauf aus dem aktuellen WW Portfolio am Samstag und Sonntag am Stand möglich

Über WW

WW - das neue Weight Watchers - ist ein globales Wellness-Unternehmen und weltweit der führende kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement und körperliches Wohlbefinden. Wir inspirieren Millionen von Menschen zu gesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Durch das Ineinandergreifen von digitaler Expertise und persönlichem Austausch in Workshops profitieren die Teilnehmer von unserem alltagstauglichen, nachhaltigen Ansatz, der gesunde Ernährung, Bewegung und eine positive Grundeinstellung umfasst. Mit mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau von Communitys und unserer Expertise in der Verhaltensforschung ist es unser Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden für jedermann zu ermöglichen. Weitere Details über die strategische Vision von WW erfahren Sie unter www.ww.com. Für weitere Informationen, auch zum globalen Unternehmen, besuchen Sie unsere Unternehmenswebsite unter corporate.ww.com.

Pressekontakt:

WW (Deutschland) GmbH

Unternehmenskommunikation

E-Mail: ahahn@ww.com / kbiermann@ww.com

Tel. +49 (0) 211 / 9686-163 oder -216

Original-Content von: WW Deutschland, übermittelt durch news aktuell