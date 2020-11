TELE 5

Die wahre Geschichte der Comic-Heldin als Free TV-Premiere: "Professor Marston and the Wonder Woman" am Freitag, 20. November, 20:15 Uhr

München

Der Film: Es sind die 40er Jahre und Wonder Woman schlägt ein wie eine Bombe. Eine Frau als starke Heldin in einem Comic - der Domäne der Männlichkeit! Da rütteln die Erfinder, William Moulton Marston (Luke Evans, "Der Hobbit"), seine Frau Elizabeth (Rebecca Hall, "Iron Man 3") und die gemeinsame Geliebte Olive Byrne (Bella Heathcote, "Dark Shadows"), gewaltig am Weltbild einer ganzen Generation, eines ganzen Landes! Der Skandal ist perfekt. Regisseurin Angela Robinson ("True Blood") erzählt mit Witz und Gespür für sensible Themen wie Polyamorie und Bondage die Geschichte des Erfinders der Superheldin "Wonder Woman".

Eine Geschichte mit einem wahren Hintergrund: Wonder Woman ist tatsächlich die Erfindung des US-Anwalt und Psychologen William Moulton Marston (Pseudonym: Charles Moulten), seiner Frau Elizabeth Holloway Marston und der mit ihnen lebenden Studentin Olive Byrne. Marston wohnte mit den beiden Frauen und seinem Sohn zusammen und engagierte sich für den Feminismus. Obwohl die Marston-Enkelin Christie Marston ein sexuelles Verhältnis zwischen Elisabeth und Olivia ausschließt, bietet die Biografie ihres Großvaters viel Raum für Interpretationen und kann nicht an dem Fakt rütteln, dass die beiden Frauen noch Jahrzehnte nach Marstons Tod zusammenwohnten.

Fesselnd, witzig, geistreich - Die wahre Geschichte der Superheldin!

Und gleich im Anschluss um 22:25 Uhr: Folge 9 und 10 der 2. Staffel von "The Handmaid's Tale" als exklusive Free TV-Premiere.

