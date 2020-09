TELE 5

Sie ist zurück!

Die zweite Staffel "The Handmaid's Tale" zum ersten Mal im Deutschen Free TV. Ab 06. November auf TELE 5.

München (ots)

Die Fortsetzung der vielfach prämierten US-Serie "The Handmaid's Tale" zeigt wie Desfred und ihre Weggefährten gegen die dunkle Wahrheit kämpfen oder ihr erliegen. Inspiriert von Margaret Atwoods gleichnamigen Bestseller-Roman ist die zweite Staffel geprägt durch Desfreds Schwangerschaft und ihren andauernden Kampf, ihr ungeborenes Kind vor den Schrecken des totalitären Staates Gilead zu bewahren und sich zu befreien.

Zu sehen ist die zweite Staffel der dystopischen Qualitätsserie ab dem 6. November exklusiv auf TELE 5 als Free TV-Premiere. An drei aufeinander folgenden Wochenenden wird freitags und samstags ab 22:15 Uhr je eine Doppelfolge ausgestrahlt und zum großen Finale am 21.11. gibt's das Triple bestehend aus den letzten drei Folgen. Selbst für Neueinsteiger gibt es keine Ausreden, denn bereits ab dem 03. Oktober kann man die erste Staffel jeweils samstags ab ca. 23 Uhr einfach nachholen - das perfekte Warm-up für den Serien-Herbst auf TELE 5.

Damit auch wirklich niemand sagen wird, er habe von dem Serienstart nichts mitbekommen, lanciert TELE 5 im Oktober und November eine großangelegte Marketingkampagne über alle Kanäle inkl. der größten out-of-home Kampagne wie nie zuvor.

Die Hauptfigur der Drama-Serie Offred (dt.: Desfred) wird brillant gespielt von Elisabeth Moss (Mad Men). Für die erste Staffel wurde sie bereits mit einem Golden Globe® als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Moss und ihre Kolleginnen Ann Dowd (The Leftovers), Alexis Bledel (Gilmore Girls) und Samira Wiley (Orange is the New Black) wurden obendrein mit einem Emmy® für ihre Leistungen in der Serie ausgezeichnet. Doch auch der restliche Cast aus Größen wie Joseph Fiennes (Shakespeare in Love), Yvonne Strahovski (Stateless) und Max Minghella (The Darkest Hour) schaffen mit Hilfe des feinfühlig geschrieben Drehbuchs des Autors und Showrunners Bruce Miller eine beklemmende Stimmung, die nachhaltig beeindruckt. Executive Producer der zweiten Staffel sind Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson und Fran Sears. MGM Television produzierte die Serie und vertreibt sie international.

Die zweite Staffel der mit dem Emmy® und Golden Globe® ausgezeichneten Drama-Serie zeigt, wie das soziale Gefüge im neuen Staat funktioniert, welche Vorgeschichte die verschiedenen Protagonisten geprägt hat und wie hoffnungslos das Leben in den Kolonien aussieht. In einem System der Unterdrückung ist es wichtig Verbündete zu haben, doch wem kann man wirklich trauen? "Gilead ist in dir" ist Tante Lydias Lieblings-Dogma.

Gesegnet sei die Wiederholung: Alle Folgen sind nach der jeweiligen Ausstrahlung 7 Tage lang auf 5flix.de, der 5flix Smart TV App sowie den Mobile Apps verfügbar.

