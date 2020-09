TELE 5

"Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen." so stimmt sich Kai Blasberg zusammen mit Thomas Koch in 2 HERREN MIT HUND auf alles Neue ein, was da nun kommen mag

München (ots)

Die TELE 5-Redaktion hegte noch Hoffnung, dass das Ende der Sommerpause von ZWEI HERREN MIT HUND zum eigentlichen Top-Thema auf DWDL.de lancierte. Dann kam aber alles anders und vor allem als gedacht... Die Meldung der Woche hieß "Kai". Denn der sagt nun "Goodbye".

Und Thomas Koch ist zur Stelle die richtigen Fragen reinzugeben, die die Branche bewegen: "Die erste Frage ist "Was macht Kai" und die zweite Frage ist "Was macht TELE 5?" und vor allem aber, warum in drei Teufels Namen sich Kai höchst selbst als "Impresario" bezeichnet hat?!

"Ich habe meine Arbeit mal mit der eines Impresarios aus früherer Zeit verglichen, weil Privatfernsehen, so wie ich es gelernt habe oder wie ich es verstanden meinte, hat was mit Spektakel zu tun, was mit Aufwand und mit Rausgehen und mit Show." so Kai zu Thomas.

Jetzt soll aber Schluss sein. Passend dazu titelte DWDL.de Anfang der Woche würdig "Der Impresario tritt ab". Wir sagen: "Das Urgestein sprengt sich selbst". Aber der Podcast bleibt! "ZWEI HERREN MIT HUND" - dieses unterhaltsame Meinungsstück von Thomas Koch und Kai Blasberg wird weitergeführt. Es bleibt also spannend.

Und auch in dieser neuen Folge wird es spannend und schillernd. Nicht zuletzt, weil Kai sich traut und singt. So frei wie nie zuvor sitzen die beiden Herren wieder gemeinsam an ihren Mikrofonen. Schwelgen in Erinnerung und blicken in die Zukunft.

Wir wünschen gute Unterhaltung mit Thomas Koch und Kai Blasberg und einer brandneuen Folge von "2 Herren mit Hund" auf auf Spotify, iTunes und Poidigee.

Der Podcast ZWEI HERREN MIT HUND wird präsentiert von DWDL.de

