"YEE-HAW! Die Besten aus dem Westen"

Sie reiten wieder: Ab Sonntag, 14. Juni auf TELE 5

München (ots)

Nach den erfolgreichen Western-Reihen in 2018 und 2019 heißt es jetzt "YEE-HAW! Die Besten aus dem Westen"! TELE 5 lädt ab 14. Juni 2020 sechsmal sonntags zum Wiedersehen mit den kernigsten Revolverhelden, den staubigsten Cowboys, den tapfersten Indianern, den coolsten Glücksspielern, den schönsten Ladies und den schnellsten Pferden des Wilden Westens.

Im wilden Galopp jagen legendäre Western-Helden über die weite Prärie und sorgen für die besten Geschichten am Lagerfeuer: John Wayne, Burt Lancaster, Gregory Peck, James Stewart, Gary Cooper, Clint Eastwood, Charles Bronson und viele mehr in 18 Western-Classics wie "Cat Ballou - Hängen sollst du in Wyoming", "Vierzig Wagen westwärts", "Weites Land", "Zwölf Uhr mittags", "Rio Grande" sowie "Spiel mir das Lied vom Tod". Präriestaub, Eisenbahnüberfälle und Kutschen voller Gold und Whiskey verleihen diesen Filmen das richtige Western-Feeling. Und was wäre der Western-Klassiker ohne seine Frauen? Als Wild West-Ladies glänzen Jane Fonda, Grace Kelly, Jean Simmons, Angie Dickinson, Maureen O'Hara, Lee Remick oder Claudia Cardinale!

Wer liebt sie nicht, die Western-Helden?

Wir zeigen sie!

Die kompletten Western-Classics der TELE 5 Western-Reihe:

Sonntag, 14. Juni

18:20 Uhr: Cat Ballou - Hängen sollst Du in Wyoming

20:15 Uhr: Alvarez Kelly

22:30 Uhr: Vera Cruz

Sonntag, 21. Juni:

18:10 Uhr: Sam Whiskey

20:15 Uhr: Vierzig Wagen westwärts

23:20 Uhr: Die Rückkehr der glorreichen Sieben

Sonntag, 28. Juni:

17:15 Uhr: Lederstrumpf - Der Wildtöter

18:30 Uhr: Der große Apache

20:15 Uhr: Weites Land

23:40 Uhr: True Grit - Der Marshal

Sonntag, 05. Juli:

16:00 Uhr: Der Mann aus dem Westen

18:05 Uhr: Der Mann aus Laramie

20:15 Uhr: Zwei rechnen ab

22:50 Uhr: Hängt ihn höher

Sonntag, 12. Juli:

16:40 Uhr: Zwölf Uhr mittags

18:25 Uhr: Latigo

20:15 Uhr: Rio Grande

22:25 Uhr: Big Jake

Sonntag, 19. Juli:

20:15 Uhr: Spiel mir das Lied vom Tod

