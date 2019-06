Tele 5

Die Welt zuhause auf TELE 5: Bunt, interkulturell und warmherzig

Yalla-Style - Die fättesten CrössCültür Filme! Guckst Du vom 10. bis 16. Juni

München (ots)

Toleranz, Haltung, Vielfalt und die Liebe zum Film. Dafür steht TELE 5. In der Film-Reihe "Yalla Style" präsentiert der Sender vom 10. bis 16. Juni Filme aus aller Welt, die unterschiedliche Facetten von Migration in den Fokus nehmen und Fragen nach Heimat, kultureller Identität, Liebe über alle Grenzen hinaus und sozialen und politischen Aspekten von Migration stellen.

Die Auswahl der Filme von Art-House bis Blockbuster zeigt kulturelle Diversität in cineastisch ansprechender Form. Auf dem Programm stehen u.a. die Multi-Kulti-Komödie "Kick it like Beckham", die beiden deutschen Erstausstrahlungen "Eye on Juliet - Im Auge der Drohne" von Kim Nguyen und "Desierto - Tödliche Hetzjagd" mit Gael García Bernal, die Komödien "Kebab Connection" und "East is east" sowie Jim Jarmuschs "Night on Earth".

Schauspieler ("Türkisch für Anfänger") und Produzent (Yalla-Productions) Adnan Maral und seine Mutter Nezaket begleiten als Testimonials durch diese cineastische Welt auf TELE 5. Aus ihren unterschiedlichen deutsch-türkischen Mutter-Sohn-Generationen-Blickwinkeln besprechen die beiden die "fättesten CrössCültürFilme".

Hier das "Yalla-Style"-Line-Up: Montag, 10. Juni: 20:15 Uhr: "Kick it like Beckham"

Dienstag, 11. Juni: 22:55 Uhr: "Adams Äpfel"

Mittwoch, 12. Juni: 20:15 Uhr: "Eye on Juliet - Im Auge der Drohne" (Deutsche Erstausstrahlung) 00:05 Uhr: "Desierto - Tödliche Hetzjagd" (Deutsche Erstausstrahlung)

Donnerstag, 13. Juni: 20:15 Uhr: "Kebab Connection"

Sonntag, 16. Juni: 16:20 Uhr: "Evet, ich will!" 18:15 Uhr: "East is East" 00:35 Uhr: "Night on Earth"

Mehr Infos unter: tele5.de/yalla-style

