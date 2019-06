Tele 5

Hallo München! Hallo Düsseldorf! Hallo Deutschland! SchleFaZ kommt! Oliver Kalkofe und Peter Rütten präsentieren den schlechtesten Film aller Zeiten "SchleFaZ: Plan 9 aus dem Weltall"!

Bild-Infos

Download

München, Deutschland (ots)

Das SchleFaZ-Jahr-100-Jahr geht am 23. August in die Sommerstaffel! Mit dem Schlecht-Film-Klassiker Nr 1: Ed Woods "Plan 9 aus dem Weltall".

Die TELE 5 Kultmarke "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten" hat mit seinen Schundfilm-Schatzsuchern Oliver Kalkofe und Peter Rütten tief gegraben und fördert einen echten Kultfilm aus dem Jahr 1959 hervor!

Edward "Ed" Wood legte mit diesem Streifen quasi unfreiwillig den Grundstein für das Genre der Trashfilme. Regie, Drehbuch, Schnitt und Produktion: Ed Wood. Ein Markenzeichen, das die unfreiwillige Komik in Dialog und Handlung garantiert.

Spaß pur - garniert mit den SchleFaZ-Moderationen und dem SchleFaZ-Trinkspiel.

In den USA wurde "Plan 9 aus dem Weltall" zum schlechtesten US-Film aller Zeiten gewählt.

Weltpremiere feiert "SchleFaZ: Plan 9 aus dem Weltall" als Open Air Event am 29. Juni im Rahmen des Filmfest München.

Und am 22. August - einen Tag vor der TV-Premiere - feiern 2.000 SchleFaZ-Fans beim Alltours-Kino Open Air in Düsseldorf den Sommerstaffel-Auftakt.

Und für alle SchleFaZ-Fans, die nicht live vor Ort dabei sind: Freitag, 23. August unbedingt TELE 5 einschalten.

Die ersten vier Filme der SchleFaZ Sommerstaffel 2019:

SchleFaZ: Plan 9 aus dem Weltall am 23. August um 22.15 Uhr SchleFaZ: Dirndljagd am Kilimandscharo am 30. August um 22.15 Uhr SchleFaZ: Die fliegenden Feuerstühle am 6. September um 22.15 Uhr SchleFaZ: Evil Toons - Flotte Teens im Geisterhaus am 13. September um 22.15 Uhr

Alle Infos aus der Welt von SchleFaZ unter www.schlefaz.de

Pressekontakt:



TELE 5 Kommunikation

Alina Hülsken

Manager Kommunikation

Tel.: +49 (89) 649568 - 189

alina.huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:



TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.de

Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell