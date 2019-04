Tele 5

Zwei, die eins waren: Bernd Eichinger und das Kino

TELE 5 ehrt den großen deutschen Produzenten mit einem "D-Movies Spezial: Bernd Eichinger" am 10. und 11. April 2019

München, Deutschland (ots)

Überzeugter Turnschuhträger, abergläubisch, charismatisch: "Das Filmemachen war für ihn eine permanente Übung im Kontrollverlust", wie seine Frau Katja Eichinger so treffend im TELE 5-Interview formuliert. Auch wenn ihm der Film so oft schlaflose Nächte brachte: Die Person Bernd Eichinger war nicht vom Kino und seiner Arbeit zu trennen. Wie kein anderer hat der Produzent, Regisseur und Drehbuchautor die deutsche Kinoindustrie nachhaltig verändert. Sein Ziel war anspruchsvolles Kino, das ein breites Publikum findet. Dieses Ziel hat er erreicht, wie viele seiner Produktionen darunter "Der Name der Rose", "Der Untergang" oder "Das Parfum" zeigen.

Am 11. April 2019 wäre der 2011 verstorbene Bernd Eichinger 70 Jahre alt geworden. TELE 5 ehrt den großen deutschen Filmschaffenden in der Reihe "D-Movies" und zeigt in einem Spezial am Mittwoch, 10. und am Donnerstag, 11. April 2019 vier ausgewählte Produktionen von Bernd Eichinger: "Opernball", Teil 1 und 2, "Das Geisterhaus", "Letzte Ausfahrt Brooklyn" sowie "Elementarteilchen".

Angekündigt werden die Filme von Ehefrau Katja Eichinger und Tochter Nina Eichinger, die TELE 5 als Testimonials für das "D-Movies Spezial" gewinnen konnte. Mit ihren Erinnerungen und Insights gewähren sie einen persönlichen Blick in das Leben und Schaffen Bernd Eichingers.

TELE 5 hat ausführlich mit Katja und Nina Eichinger gesprochen, zu sehen sind die Interviews unter: https://www.tele5.de/specials/deutsche-filme

Das "D-Movies Spezial: Bernd Eichinger" auf TELE 5 wird von Klassik Radio präsentiert.

Hier das Line-Up:

Mittwoch, 10. April: 20:10 Uhr: D-Movies Spezial: Bernd Eichingers Opernball - Im Gespräch mit Nina und Katja Eichinger Ab 20:15 Uhr: "Der Opernball", Teil 1 und 2

Donnerstag, 11. April: 20:10 Uhr: D-Movies Spezial: Bernd Eichingers Geisterhaus - Im Gespräch mit Nina und Katja Eichinger 20:15 Uhr: "Das Geisterhaus" 23:10 Uhr: D-Movies Spezial: Bernd Eichingers Letzte Ausfahrt Brooklyn - Im Gespräch mit Nina und Katja Eichinger 23:20 Uhr: "Letzte Ausfahrt Brooklyn 01:20 Uhr D-Movies Spezial: Bernd Eichingers Elementarteilchen - Im Gespräch mit Nina und Katja Eichinger 01:25 Uhr: Elementarteilchen

