München (ots) - Schluss mit langweiligen Abenden in der Weihnachtszeit! Jetzt kommt die "SchleFaZ"-Adventsstaffel, in der Oliver Kalkofe und Peter Rütten mit Schrottfilmen vom Allerfeinsten viermal freitags wieder für Furore sorgen.

Kaum Weltpremiere in Frankfurt mit 500 Fans stürmisch gefeiert, jetzt schon im TV auf TELE 5! Zum Auftakt der Adventsstaffel am Freitag 30. November, 22:00 Uhr stehen die beiden Flossenexperten Seite an Seite mit den Zuschauern den letzten aller Haistürme durch: "SchleFaZ: Sharknado 6". Für die Hai-Task-Force wurde auch prominente Verstärkung ans "SchleFaZ"-Set gewirbelt: Welche Rolle spielen wohl Oliver Welke, Dietmar Wischmeyer, Bela B, Sarah Knappik und Peter Flechtner, die Synchronstimme von Hai-Jäger Ian Ziering? Ob da nicht die eine oder andere Zeitreise allen ein Schnippchen schlägt? Und überhaupt: Was machen die alle in Olli Kalkofes Bar? Fakt ist: Gemeinsam geht es den Haien nun endgültig an den Kragen! Und am Ende gibt's ein Ständchen auf sechs durchgestandene Sharknados.

Und auf diese drei weiteren fulminanten Scheißfilme können sich die Zuschauer außerdem im Advent freuen: Auf sexy Knast-Insassinnen in "SchleFaZ: Gefangene im Weltraum", auf Peter Rütten in "SchleFaZ: Der letzte Lude" mit Überraschungsgast Lotto King Karl höchstpersönlich in der Sendung! und auf "SchleFaZ: Jack Frost 2".

"SchleFaZ" mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten - Das muss Liebe sein!

Hier die komplette Winterstaffel in der Übersicht: 30. November, 22:00 Uhr: SchleFaZ: Sharknado 6 07. Dezember, 22:00 Uhr: SchleFaZ: Gefangene im Weltraum 14. Dezember, 22:00 Uhr: SchleFaZ: Der letzte Lude 21. Dezember, 22:00 Uhr. SchleFaZ: Jack Frost 2

Den kompletten "SchleFaZ: Sharknado 6" sowie Informationen und Bilder zum Programm finden Sie unter www.tele5.de/presse in der Presselounge und unter https://www.tele5.de/tv/schlefaz/staffel-6/adventsstaffel-2018.

"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von fairmedia (www.fairmedia.de) im Auftrag von TELE 5.

