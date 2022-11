Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Presseeinladung

Energiewende-Kongress 2022 "Alles auf Ziel"

14. und 15. November 2022 im bcc Berlin Congress Center

Berlin (ots)

Der russische Krieg in der Ukraine hat die Grundlagen unserer Energieversorgung erschüttert. Gleichzeitig zeigt uns der Hitzesommer 2022, dass wir Klimaschutz nicht verschieben dürfen. Darüber diskutieren wir mit unseren hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft: Was müssen wir tun für mehr Sicherheit und Klimaschutz in der Energieversorgung? Wie können wir diese Transformation sozial verträglich gestalten? Wir stellen dabei unter anderem erste Erfolge in der fossilfreien Industrie vor, reden über dezentrale Wasserstoffversorgung und zeigen den Weg auf zur Klimaneutralität im Gebäudesektor.

Unter dem Motto "Alles auf Ziel" findet der dena Energiewende-Kongress in diesem Jahr am 14. und 15. November 2022 im bcc Berlin Congress Center statt. Der Kongress ist die führende branchenübergreifende Veranstaltung zur integrierten Energiewende und Klimaschutz. Treffen und vernetzen Sie sich mit und unseren über 1.200 hochkarätigen Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung.

Der dena Energiewende-Kongress findet zu einer Zeit statt, in der die ersten Maßnahmen der "Zeitenwende" gerade ihre Wirkung entfalten, die Energiesicherheit in Deutschland und Europa im Mittelpunkt der Diskussionen steht und gleichzeitig bei der Klimakonferenz in Ägypten wichtige Verhandlungen über die Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung stattfinden. Es wird viel zu diskutieren geben mit hochrangigen Vertretern der Bundesregierung, aus Industrie und Zivilgesellschaft.

Herzlich laden wir Sie zum dena Energiewende-Kongress 2022 ein. Bitte melden Sie sich unter https://www.dena-kongress.de/anmeldung-2022/ an.

Die Teilnahme ist für akkreditierte Pressevertreterinnen und Pressevertreter kostenfrei mit der Nutzung des Aktionscodes Presse100. Für die Akkreditierung ist ein gültiger Presseausweis erforderlich. Bitte senden Sie diesen nach Ihrer Anmeldung an presse@dena.de.

Wir freuen uns besonders, dass wir in diesem Jahr den dena-Kongress wieder als Präsenzveranstaltung planen können.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Bezgl. individueller Interviewwünsche sprechen Sie uns gerne an!

Original-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell