Degeto Film GmbH

New Content, New Audiences, New Distribution - ARD Degeto Film und ARD Mediathek laden zum Streaming Campus ins Studio 14

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main / Berlin (ots)

Die "Campus"-Reihe ist mittlerweile eine etablierte Veranstaltungsmarke der ARD Degeto Film während der Berlinale und begrüßt regelmäßig Filmschaffende aus verschiedenen Gewerken zum Austausch und Netzwerken. In diesem Jahr lud die ARD Degeto Film zum ersten Mal gemeinsam mit der ARD Mediathek zum "ARD Degeto Streaming Campus" ins Studio 14 im RBB ein.

Am heutigen Freitag diskutierten rund 100 Kreative in einem World Café über die Herausforderungen des aktuellen Streamingmarktes, über neue Zielgruppen, die es zu erreichen, und neue Kommunikationswege, die es zu bespielen gilt. Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto, und Jonas Schlatterbeck, Head of Content ARD Mediathek, gaben zudem Einblicke in die Serienwerkstatt. Vorgestellt wurden aktuelle Serienprojekte wie "Sexuell verfügbar" - eine fünfteilige Dramedy über patriarchale Gesellschaftsstrukturen und Machverhältnisse (Start in der ARD Mediathek zum Weltfrauentag am 8. März 2024) und "Schwarze Früchte" - eine achtteilige Serie, die einen selbstbewussten und eigenwilligen Blick auf die Lebensrealitäten und Erfahrungen Schwarzer und queerer Menschen in Deutschland wirft.

ARD Degeto Redaktionsleiter Christoph Pellander: "Die ARD Degeto Film ist der ideale Partner für mutige und kreative Köpfe, die ARD Mediathek ist eine der vielfältigsten Streaming-Plattformen Deutschlands, mit dem umfangreichsten und breitesten Angebot. Höchste Zeit also für einen gemeinsamen Streaming Campus. Denn: Für uns ist die ARD Mediathek auch der Ort für couragiert-furchtlose Stoffe und für exzellenten Content, passend zu den Sehgewohnheiten eines jungen Publikums. Wir sind begeistert über die große Resonanz, die auf unsere Einladung gefolgt ist. Ein Zeichen dafür, dass das Interesse auch bei den Kreativen riesig ist!"

Head of Content ARD Mediathek Jonas Schlatterbeck: "Die ARD Mediathek ist eine der meist genutzten Streaming-Plattformen in Deutschland. Doch gerade im modernen Mainstream sehen wir noch Potenzial, ein inhaltliches Angebot zu machen, das Menschen in ihrer Lebenswelt abholt und ihnen einen Anker in ihrem Medienkonsum bietet. Das sie unterhält und gleichzeitig radikal relevant ist. Gemeinsam mit den deutschen Medienschaffenden möchten wir dieses Potenzial ausloten und freuen uns über den Austausch bei unserem Streaming Campus."

Original-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuell