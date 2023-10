Degeto Film GmbH

"TALENT OVER PRIVILEGE": ARD Degeto ist Partner der ersten Branchenveranstaltung von und für Filmschaffende mit Migrationsgeschichte

Frankfurt am Main (ots)

Am 24. Oktober 2024 findet in Köln die erste Branchenveranstaltung von und für Filmschaffende mit Migrationsgeschichte statt: Mit Unterstützung der ARD Degeto und weiterer Partner:innen haben die beiden Filmemacher:innen Esra und Patrick Phul (Grimme-Preis-Nominierung für die Rap-Musical-Serie "HYPE") die neue und bisher einzigartige Initiative "Talent Over Privilege" (TOP) geschaffen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Sichtbarkeit von Filmemacher:innen mit Migrationsgeschichte zu stärken und den Zugang zur Filmbranche für diejenigen zu erleichtern, die aufgrund struktureller Hürden bisher benachteiligt sind. Die ARD Degeto ist Partner von TOP und tritt mit ihrem Engagement für Sichtbarkeit und Chancengleichheit für Macher:innen und Kreative mit Migrationsgeschichte in der Film- und Fernsehbranche ein.

Esra und Patrick Phul: "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Filmbranche eine ethische Verantwortung trägt, die Realitäten unserer Gesellschaft authentisch und vielfältig darzustellen, ohne auf Stereotypen zurückzugreifen. Unsere Stimmen, Geschichten und Erfahrungen als Filmschaffende mit Migrationsgeschichte müssen endlich gehört und gesehen werden. Diese Veranstaltung ist ein Meilenstein für uns."

Christoph Pellander, ARD Degeto: "Die Film- und Fernsehbranche muss sich weiter wandeln und neuen kreativen Kräften aus allen Communities Sichtbarkeit und Präsenz verleihen. Die ARD Degeto setzt sich mehr denn je dafür ein, mit Kreativen und Macher:innen der BIPoC oder auch der LGBTQI+ Community zusammenzuarbeiten und ihren Geschichten in der ARD eine Plattform und ein fiktionales Zuhause zu bieten. Es ist uns daher eine große Freude und ein echtes Bedürfnis, bei der ersten Branchenveranstaltung von und für Filmschaffende mit Migrationsgeschichte als starker Partner mitwirken zu können."

Im Rahmen der Veranstaltung wird der TOP Award verliehen, eine symbolische Auszeichnung für Filmschaffende mit Migrationsgeschichte, die durch ihre Präsenz und ihre Produktionen Einfluss auf die deutsche Film- und Fernsehlandschaft genommen haben und Vorbilder für kommende Filmemacher:innen of Color sind.

Bei der TOP Conference kommen Filmschaffende mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zusammen, um über ihre Erfahrungen mit Rassismus in der deutschen Filmbranche vor und hinter der Kamera zu sprechen. Expert:innen aus der Branche beleuchten wichtige Aspekte wie Diversität und Chancengleichheit in der Filmproduktion. Am Vormittag ist ein Speeddating geplant, das jungen interessierten Menschen einen Einblick in die Filmbrache bieten soll.

TALENT OVER PRIVILEGE ist powered by ARD Degeto und wird gefördert durch die Medien- und Filmstiftung NRW sowie die Bundeszentrale für politische Bildung.

Original-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuell