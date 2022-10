Marketing Club Hamburg e.V.

Neuer Vorstand im Marketing Club Hamburg

Hamburg (ots)

Am 24. Oktober 2022 haben die Mitglieder des Anfang Oktober neu gewählten Beirats auf ihrer konstituierenden Sitzung satzungsgemäß aus ihren Reihen den neuen Vorstand des Marketing Club Hamburg e.V. gewählt. Der für den Zeitraum 2022 bis 2024 gewählte Vorstand setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen - drei Mitglieder, die bereits Erfahrung aus der vorangegangenen Amtsperiode mitbringen und drei weitere, neu in das Gremium berufene Persönlichkeiten:

Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Präsident

Heiko Holzgräber, Geschäftsführender Vorstand & Vorstand Finanzen

Peter Brawand, Vorstand Programm

Rena Bargsten, Vorständin Mitglieder & Vorständin MarketingFrauen

Prof. Dr. Gabriele Schuster, Vorständin Kommunikation

Daniel Schröder, Vorstand Junge Mitglieder

"Wir freuen uns, dass der Marketing Club Hamburg in der neuen Amtsperiode über ein so hochkarätiges Gremium vertreten wird - denn mit einer sich gegenseitig gut ergänzenden Mischung aus Kontinuität und neuen Impulsen sind wir für die Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben bestens aufgestellt", so der wiedergewählte Präsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle. Denn auch wenn die Hamburger Vertretung des DMV Deutscher Marketing Verband relativ gut durch die Corona-Zeit mit seinen vielen Lockdowns gekommen ist - der Marketing Club Hamburg hat sich vorgenommen, seine Mitglieder mit einem wiederum hoch attraktiven Programm und gleichermaßen spannenden wie relevanten Inhalten weiter zu begeistern und das wichtige Netzwerken im physischen Umfeld neu zu beleben.

Über den Marketing Club Hamburg e.V.:

Unsere über 550 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. Als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.

