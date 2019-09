CreditPlus Bank AG

Creditplus Bank AG kooperiert mit Autokredit-Vergleichsportal für Kfz-Händler

Kreditinstitut wirbt ab sofort auf Yareto.de um Kunden

Stuttgart (ots)

Die Creditplus Bank AG arbeitet ab sofort mit Yareto.de, Deutschlands erstem Autokredit-Vergleichsportal für Kfz-Händler, zusammen. Das Finanzinstitut ist damit ein Pionier unter den selbstständigen Autobanken. Ab sofort können die Yareto-Händler zwischen verschiedenen Kreditangeboten des Geldhauses für die Absatz- und Einkaufsfinanzierung wählen.

Einfache Abwicklung, schnelle Kreditentscheidungen und ansprechende Finanzierungskonditionen: Damit will die Creditplus Bank AG die 12.500 bei Yareto.de registrierten Händler überzeugen. Zu bieten hat die freie Autobank außerdem jahrelange Erfahrung im Bereich Absatz- und Einkaufsfinanzierung, auf die sich die Kunden verlassen können. Durch die Zusammenarbeit mit Yareto.de erhält das Kreditinstitut Zugang zu vielen neuen potenziellen Geschäftspartnern. "Unsere Zeichen stehen auf Wachstum und die Kooperation wird uns helfen, unseren Marktanteil nachhaltig auszubauen", sagt Daniel Eschbach, Vertriebsvorstand der Creditplus Bank AG. "Über Yareto profitieren Pkw-Händler von unseren marktgerechten Konditionen und unserem Know-how als spezialisierter Mobilitätsdienstleister im Bereich der Absatz- und Einkaufsfinanzierung."

Kreditsumme und Laufzeit flexibel wählbar

Mit einem attraktiven Einführungsangebot will die Creditplus Bank AG viele neue Kunden gewinnen. So vergibt das Geldhaus Kredite für Neu- und Gebrauchtwagen. Kfz-Händler können eine Kreditsumme bis 150.000 Euro und eine Kreditlaufzeit bis 120 Monate flexibel wählen. Ihnen stehen sowohl klassische Kreditangebote mit einheitlichen Raten als auch sogenannte Ballonfinanzierungen mit einer Abschlussrate am Ende der Laufzeit zur Verfügung. "Die Kooperation mit Yareto eröffnet uns einen zusätzlichen Vertriebskanal im Kfz-Kreditmarkt, was unsere Position gegenüber unserem Wettbewerb weiter stärkt", erläutert Marco Christ, Generalbevollmächtigter der Creditplus Bank AG. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und viele zufriedene Händler und Kunden."

Creditplus auf einen Blick:

Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierte Konsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung, Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 629 Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französische Konsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit Agricole Konzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2018 eine Bilanzsumme von rund 5.235 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverband organisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über ein vernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen, Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinander verbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alle erdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartner im Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oder Küche&Co.

Creditplus in Social Media: Corporate Blog (www.Creditplusblog.de) Facebook (www.facebook.de/Creditplus) Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank)

