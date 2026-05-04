Wirtschaftsrat der CDU e.V.

Wirtschaftstag am 4./5. Mai: Das wirtschaftspolitische Gipfeltreffen

kostenloser Livestream unter wt26.de

Berlin (ots)

Der Wirtschaftsrat bringt bei seinem Wirtschaftstag am 4. und 5. Mai 2026 bereits zum 62. Mal führende Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz. Die zweitägige Veranstaltung in Berlin zählt zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Plattformen in Deutschland und Europa.

Astrid Hamker, Präsidentin des Wirtschaftsrates: "Deutschland hat alle Voraussetzungen, um wieder robuster und wettbewerbsfähiger zu werden - wenn jetzt die richtigen Weichen gestellt werden. Der Wirtschaftstag will dazu Orientierung und Impulse geben."

"Die Bundesregierung braucht jetzt endlich Mut zu tiefgreifenden Strukturreformen", sagt Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates. "Das bisherige Reformtempo ist zu langsam, um dieses Land und seine Wettbewerbsfähigkeit wieder nach vorne zu bringen."

Das Tagungsprogramm und der Livestream starten am 4. Mai um 14:40 Uhr mit der Eröffnung durch Astrid Hamker. Direkt im Anschluss folgt um 15 Uhr ein hochkarätig besetztes Panel zur Frage, welche Bausteine für einen zukunftsfähigen Industrie- und Investitionsstandort maßgeblich sind:

Katherina Reiche , Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Christian Sewing , Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank AG

, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank AG Dr. Roland Busch , Vorstandsvorsitzender der Siemens AG

, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG Dr. Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der Audi AG

Im weiteren Programmverlauf sind u.a. folgende Vertreter der Bundesregierung dabei:

Thorsten Frei , Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes (5. Mai, 09:30 Uhr)

, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes (5. Mai, 09:30 Uhr) Patrick Schnieder , Bundesminister für Verkehr (5. Mai, 14:00 Uhr)

, Bundesminister für Verkehr (5. Mai, 14:00 Uhr) Dr. Karsten Wildberger , Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung (5. Mai, 16:40 Uhr)

, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung (5. Mai, 16:40 Uhr) Friedrich Merz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland (Abschluss-Keynote, 5. Mai, 19:20 Uhr)

Darüber hinaus sprechen zahlreiche weitere Top-Vertreter, darunter Luís Montenegro, Premierminister von Portugal; Manfred Weber, Partei- und Fraktionsvorsitzender EVP; Dr. Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende Commerzbank AG; Nikolaus Valerius, Vorstandsvorsitzender RWE Generation SE; Dr. Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender BASF SE; Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin; Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation; Hanno Pevkur, Verteidigungsminister der Republik Estland.

Die vollständige Agenda sowie der kostenlose Livestream sind abrufbar auf wt26.de

Zum Wirtschaftsrat: Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. ist rechtlich selbstständig und politisch unabhängig. Als unternehmerischer Berufsverband sind wir also keine Teilorganisation der Partei CDU. Wir verstehen uns als ordnungspolitisches Gewissen und Stimme der Sozialen Marktwirtschaft. Die Gründung des Wirtschaftsrates wurde 1963 von Ludwig Erhard angeregt. Im Jahr 2025 haben wir erstmals die Marke von 13.000 Mitgliedern überschritten. Wir bieten ihnen eine Plattform, die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik in Deutschland mitzugestalten. Zu unseren Mitgliedern zählen Unternehmen aller Branchen und Unternehmensgrößen, vom kleinen Mittelständler bis zum DAX-Konzern.

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