Hans Nolte, langjähriger Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG), geht in den Ruhestand

Hans Nolte legt die Geschäftsführung der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) zum Jahreswechsel nieder und verabschiedet sich in den Ruhestand. Der 63-Jährige wäre 2026 auf 24 Jahre Geschäftsführer-Tätigkeit bei der HMTG gekommen. Zum Abschied richtet Hans Nolte persönliche Worte an die Mitarbeitenden der HMTG: "Ich wünsche dem gesamten Team alles Gute für die kommenden Aufgaben und weiterhin erfolgreiches Arbeiten."

Mit dem Abschied von Hans Nolte geht die alleinige Geschäftsführung der HMTG auf Christian Katz über, der seit November 2024 Teil der Geschäftsführung ist.

