Von Weihnachtscircus bis Wintervarieté - Hannovers Showprogramm ist in der Adventszeit vielfältig und facettenreich

Wenn sich Artistik und Weihnachtsstimmung verbinden, entsteht ein Fest für Augen und Sinne. Hannover zählt mit seinen regelmäßigen Artistik-Shows, Akrobatik-Produktionen, der Zirkuskunst und einem der renommiertesten Varietétheatern Deutschlands zu den führenden Varieté-Städten der Republik. In den kommenden Wochen treffen hier schwebende Eleganz und atemberaubende Artistik auf die Magie der Weihnachtszeit.

Manege frei für funkelnde Augen

Vom 18. Dezember bis 4. Januar schlägt der "Weihnachtscircus Hannover" auf dem Schützenplatz sein festlich geschmücktes und gut beheiztes Zelt auf. Beim 7. Grand Prix derArtisten präsentiert die Crème de la Crème der internationalen Artistik-Szene ihr Können: Legenden wie der "König der Clowns" Mikhail Usov, oder der Grandseigneur der Jonglage Kris Kremo, sorgen für Spaß, Spannung und spektakuläre Momente.

Vorhang auf für Hannovers Bühnenwinter

Als Varieté-Hauptstadt Nummer eins bietet Hannover gleich drei Shows, die für abwechslungsreiche und stimmungsvolle Abende sorgen. Vom 21. November bis 18. Januar bringt das GOP mit der Show "Sentimientos" das traditionelle Wintervarieté in das ehrwürdige Ambiente der Orangerie Herrenhausen - und damit das Feuer Spaniens in die kalte Jahreszeit. Parallel läuft im GOP Varieté-Theater in der Georgstraße bis zum 4. Januar die Show "Formidable", in der die Weltspitze der Zirkuskunst artistische Höchstleistungen zeigt. Und auch für junge Gäste ist gesorgt: Vom 2. November bis 4. Januar verwandelt sich das Haus in die fantastische Welt der Insel mit zwei Bergen - mit dem Kinderweihnachtsmusical "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer".

Salto voraus mit Turnkunst auf Tour

Mit der neuen Show "Journey" geht das "Feuerwerk der Turnkunst"auf große Deutschlandtour - und macht am 31. Dezember und am 17. Januar auch in Hannover Station. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Bewegung, Akrobatik, Musik und Emotionen freuen. Internationale Spitzenartistinnen und -artisten präsentieren Turnkunst auf höchstem Niveau, kunstvoll verwoben mit Licht, Sound und eindrucksvollen Bühnenbildern.

