Festliche Opernnacht für die Deutsche Aids-Stiftung / Premiere im ausverkauften Haus / Preisverleihung an Sängerin Annie Lennox

Die Premiere der Festlichen Opernnacht für die Deutsche Aids-Stiftung fand am Samstag vor vollbesetzen Reihen statt. In der Deutschen Oper Berlin begeisterten international bekannte Sängerinnen und Sänger das Publikum. Das musikalische Programm moderierte Startenor Rolando Villazón. Im Anschluss erlebten die Gäste eine "Night at the Opera" mit Musik, kulinarischen Angeboten und künstlerischen Interventionen. Das neue zeitgemäße Benefiz-Format löst die traditionsreiche Operngala ab.

"Unsere Gäste waren vom frischen Konzept begeistert," sagte Anne von Fallois vom Vorstand der Deutschen Aids-Stiftung. "Der Benefiz-Abend überzeugte mit musikalischem Genuss, fröhlicher Stimmung und der engagierten Unterstützung unserer Arbeit." Alle Beteiligten und insbesondere das Publikum setzten ein kraftvolles Zeichen der Solidarität mit Menschen mit HIV und Aids. Fast 40 Millionen Menschen leben weltweit mit dem HI-Virus. Die Deutsche AIDS-Stiftung fördert HIV-Projekte in Berlin, bundesweit und im südlichen Afrika.

Intendant Dietmar Schwarz betonte in seiner Begrüßung: "Das Thema HIV hat nach wie vor große Dringlichkeit. Gemeinsam setzen wir heute ein Zeichen - für ein Miteinander, das auf Empathie und Unterstützung basiert." Im Publikum begrüßte er unter anderem die Ehrenbürgerin Berlins, Margot Friedländer.

Der "World Without Aids-Award" ging in diesem Jahr an die schottische Sängerin Annie Lennox. Jens Spahn hielt die Laudatio auf die HIV-Aktivistin. In einer Videobotschaft betonte Annie Lennox, wie wichtig es sei, Frauen und Mädchen im Blick zu haben, die besonders von HIV und Aids gefährdet seien. Die Sängerin bedankte sich bei der Deutschen AIDS-Stiftung für ihre hervorragende Arbeit, die hoffen ließe, dass die Pandemie eines Tages gestoppt werde.

3sat zeigt die Festliche Opernnacht am 30.11.2024 um 21:50 Uhr. Der rbb strahlt sie am 01.12.2024 - dem Welt-Aids-Tag - um 23:50 Uhr im rbb Fernsehen aus. Die Sendung ist eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg.

Die Festliche Opernnacht fand unter der Schirmherrschaft von Berlins Regierendem Oberbürgermeister Kai Wegner statt. Sie wurde ermöglicht durch die Partnerschaft mit der Deutschen Oper Berlin. Es unterstützten CUPRA, MAC und der PKV-Verband sowie Kuratoren, Sponsoren und Medienpartner.

