30. José Carreras Gala am Donnerstag, 12. Dezember, im MDR

José Carreras: ,Gemeinsam geben wir Leukämie-Patienten wieder Hoffnung'

Was für ein Jubiläum. Und was für eine Bilanz der Hilfe: Seit der 1. José Carreras Gala am 22. Dezember 1995 in Leipzig haben die Unterstützerinnen und Unterstützer der José Carreras Leukämie-Stiftung über 245 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie sowie gegen andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen gespendet. Über 1500 Forschungs- und Sozialprojekte konnten dadurch realisiert werden. "Gemeinsam geben wir Leukämie-Patienten wieder Hoffnung. Bei unserer Premiere hätte ich nie zu träumen gewagt, was wir in fast drei Jahrzehnten im Kampf gegen Leukämie bewegen können und dass ich einmal zur 30. José Carreras Gala einladen darf", bedankt sich Weltstar und Stifter José Carreras bei seinem treuen Publikum und freut sich auf die große Jubiläumsgala, die am Donnerstag, 12. Dezember, ab 20.15 Uhr live aus der Media City Leipzig im MDR übertragen wird.

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche internationale und nationale Künstlerfreunde José Carreras bei seiner großen Mission unterstützen, Leukämie immer und bei jedem heilbar zu machen. Auf der Bühne dabei sind (in alphabetischer Reihenfolge): ABBAMANIA THE SHOW, Tim Bendzko, Rainhard Fendrich, Gitte Haenning, Albert Hammond, Hansi Hinterseer, Michael Patrick Kelly, Revolverheld, der neue Shootingstar Sophia und die Botschafter der Stiftung voXXclub.

Besonders freut sich José Carreras auf ein Wiedersehen mit Klaus Meine. Der Frontman der legendären Scorpions und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung stand bereits bei der 1. José Carreras Gala für den guten Zweck auf der Bühne. Es folgten weitere Benefiz-Auftritte in den Jahren 1996, 2000, 2002, 2009, 2014 und 2016. "José Carreras hat mit seiner Gala eine feste Größe im deutschen Fernsehen geschaffen, und er ist immer noch hoch engagiert, seine Mission voranzubringen. Dieses Lebenswerk ist einfach großartig. Es ist deshalb eine Ehre für mich, bei der Jubiläumsgala dabei zu sein und José Carreras weiter zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf Leipzig und das Leipziger Publikum", erklärt Klaus Meine, der in diesem Jahr am Telefon-Panel Spenden sammeln wird.

An der Seite von Klaus Meine sind viele weitere prominente Unterstützter von José Carreras, wie (in alphabetischer Reihenfolge): Felix Brych, Marisa Burger, Marwa Eldessouky, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Sven Hannawald, Peter Hardenacke, Ferdinand Hofer, Peter Imhof, Fabian Kahl, Nele Kiper, Susanne Klehn, Matthias Killing, Hardy Krüger Jr., Robert Lohr, Michaela May, Christine Neubauer, Xaver Schlager, Axel Schulz, Kamilla Senjo, Jürgen Tonkel und Katarina Witt.

Gemeinsam mit Gastgeber José Carreras werden auch in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung, Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig, durch den großen Benefiz-Abend führen.

Seit 30 Jahren überzeugt die Benefizsendung nicht nur durch die großartigen Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch durch bewegende Schicksale von betroffenen Familien, die zeigen, was die Diagnose Blutkrebs für Patienten und ihr Umfeld bedeutet. Bei dieser Jubiläumsausgabe wird außerdem mit emotionalem Archivmaterial auf drei Jahrzehnte José Carreras Gala zurückgeblickt.

Hinweis an die Redaktionen: Im Vorfeld der 30. José Carreras Gala laden wir Sie zu einer Pressekonferenz mit José Carreras ein, am Dienstag, 10. Dezember, 12.00 bis 13.00 Uhr in Leipzig ein. Anmeldung über die José Carreras Leukämie-Stiftung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (siehe unten).

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 245 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

