taz - die tageszeitung

taz-Kommentar zu den Jugenprotesten in Thailnd

Berlin (ots)

Es ist bemerkenswert, was sich derzeit in Thailand tut: Eine junge Generation begehrt gegen das reaktionäre Establishment auf und fordert eine nachhaltige Reform der Monarchie. Ihr Widerstand beweist enormen Mut in einem Land, in dem eine kleine Elite aus einstigen Putschisten, aktiven Militärs sowie alteingesessenen Bürokraten sich in ihrer Arroganz gefällt, weiten Teilen des Volkes zu diktieren, welche Rechte es nicht hat. Und die bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie vor Blutvergießen nicht zurückschreckt.

Pressekontakt:

taz - die tageszeitung

Wolfgang Gast

Telefon: +49 30 25902 255

meinung@taz.de

Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell