Morningstar-Finanzmarktdaten für GodmodeTrader und Guidants

Mit Wechsel zum bekannten Marktdatenlieferanten erhöht die BörseGo AG die Zahl der Fondsdaten und Realtimekurse auf ihren Trading-Portalen

München (ots)

Seit mehr als 20 Jahren setzen private und institutionelle Anleger auf die Expertise der Münchner BörseGo AG. Auf ihrem Finanzportal GodmodeTrader und der Trading-Plattform Guidants findet vom Börseninteressierten bis zum Tradingprofi jeder das, was er für seine persönliche Strategie an den Märkten braucht. Dazu gehört auch ein umfangreiches Kursuniversum, das nun mit dem Wechsel zu Morningstar, einem der weltweit renommiertesten Lieferanten für Börsenkurse und Finanzmarktdaten, sogar noch erheblich vergrößert wurde. So kommen unter anderem Realtimekurse für alle US-Aktien neu hinzu. Zudem wurden die Fonds-Stammdaten und -Preise deutlich aufgestockt. "Im Bereich Fondsdaten ist Morningstar der bedeutendste globale Player", erklärt Robert Abend, Vorstand der BörseGo AG. "Deshalb freuen wir uns natürlich sehr, gerade unseren professionellen Nutzern mit dieser Kooperation einen deutlichen Mehrwert zu verschaffen."

Gemeinsam mit Expertenanalysen, Tools und Trading-Services liefern die Daten die Grundlage für Trading- bzw. Investmententscheidungen, die wiederum über Guidants direkt als Trade bei einem der Partner umgesetzt werden können. Hierfür stehen in der Browservariante sowie in der App für iOS und Android mittlerweile acht Broker zur Verfügung: comdirect, Consorbank, flatex, flatex AT, JFD, ViTrade, GKFX Europe und WHSelfInvest.

"Unser erklärtes Ziel ist es, Investoren die bestmöglichen Informationen und Services für erfolgreiches Handeln zur Verfügung zu stellen", sagt Jochen Thiel, Country Head Germany/Austria von Morningstar. "Dass die Guidants-Nutzer nunmehr von einer größeren Produktvielfalt und Marktabdeckung profitieren können und wir die BörseGo AG bei der Diversifizierung ihres Geschäftsmodell unterstützen können, ist für uns daher ein wichtiger Schritt im deutschen Markt."

Mehr unter https://www.guidants.com und https://www.godmode-trader.de

Über die BörseGo AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Die Tradingplattform Guidants (www.guidants.com) wurde Anfang 2015 in die FinTech50-Shortlist aufgenommen und gehört damit offiziell zu den vielversprechendsten europäischen Finanz- und Technologieprodukten. Mehr unter https://www.boerse-go.ag

Über Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an. Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-TimeDaten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auch Beratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 30. März 2021 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 244 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 29 Ländern. Besuchen Sie für weitere Informationen https://www.morningstar.com/de-de/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

