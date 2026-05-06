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Benvenuti a Casa di Luigi: Lavazza bringt italienisches Lebensgefühl als Pop-up nach München

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München (ots)

München, auch als nördlichste Stadt Italiens bekannt, bekommt am 21. und 22. Mai noch mehr italienisches Lebensgefühl mitten in der Stadt: Mit der "Casa di Luigi" Tour macht Lavazza Halt in München und bringt ein neues Pop-up-Format an den Viktualienmarkt (Rosental 5, 80331 München). Kein Café, kein Shop, sondern ein Ort, der sich wie Zuhause anfühlt. Nach dem Auftakt in München führt die Casa Di Luigi Tour weiter zu den BOSS OPEN in Stuttgart und zur Art Week nach Berlin. Einen weiteren Stopp wird es bei unseren österreichischen Nachbarn in Wien geben.

Für zwei Tage entsteht ein offener Pop-up, welcher italienische Caffè-Kultur erlebbar macht - mit Fokus auf Vielfalt, Handwerk und Genuss. Wer hereinkommt, steht nicht vor einer Verkaufstheke, sondern in Luigis Wohnzimmer: Die Tür ist offen, man tritt direkt hinein. Es riecht nach Caffè, die Kaffeemaschine zischt, irgendwo läuft Musik. Man steht neben der Küchentheke, trinkt Espresso, kommt ganz selbstverständlich ins Gespräch. Genau dieses Gefühl kennt man aus Norditalien: vertraut, ungeplant, ein bisschen laut und immer lebendig.

Luigi ist der Lavazza Roboter hinter dem Konzept: neugierig, freundlich und immer mittendrin. Er serviert Kaffee, beobachtet die Menschen um sich herum - und träumt davon, selbst zu erleben, wie es sich anfühlt, eine Tasse Caffè zu teilen.

Was es vor Ort zu entdecken gibt

Casa di Luigi ist bewusst offen angelegt: Besucher*innen bewegen sich frei durch das Wohnzimmer und entdecken dabei Schritt für Schritt, wie vielfältig Caffè sein kann. Im Zentrum steht das Ausprobieren. Unterschiedliche Blends, Röstungen und Zubereitungsarten lassen sich direkt probieren und miteinander vergleichen, während an Siebträger & Co. gezeigt wird, worauf es ankommt und man selbst Hand anlegen kann. Überall warten kleine Überraschungen, Botschaften von Luigi - der sich gerade in Italien im Urlaub befindet - und Erlebnisse, die die italienische Lebensfreude in unseren Alltag bringen. In kurzen Barista-Sessions und Mini-Workshops geht es von der idealen Espresso-Einstellung bis hin zu ersten und fortgeschrittenen Latte-Art-Versuchen. Was sonst nur beim Blick über die Schulter eines Baristas erlebbar ist, wird hier selbst ausprobiert, sodass der perfekte Caffè Genuss Zuhause garantiert ist. Ergänzt wird das Programm durch ein alltagsnahes Angebot an Caffè-Spezialitäten, von Cappuccino bis zu Kaltgetränken. Sitzgelegenheiten in Luigis Wohnzimmer laden dazu ein, länger zu verweilen.

Der Pop-up ist barrierefrei gestaltet mit dem Anspruch, dass Caffè-Genuss für alle zugänglich ist. Denn genau darum geht es bei Casa di Luigi: ein Ort, an dem jede*r willkommen ist, sich frei bewegen, ausprobieren und Teil des Erlebnisses werden kann.

Caffè für jeden Moment

Im Zentrum steht die Produktvielfalt: Caffè ist kein Einheitsprodukt, sondern abhängig von Geschmack, Situation und Tageszeit. Von mild bis intensiv, von klassischem Espresso bis Decaf - der Pop-up zeigt, dass es für unterschiedliche Vorlieben den passenden Caffè gibt. Die Besucher*innen können diese Vielfalt direkt erleben und für sich entdecken.

Key Facts im Überblick

Event: Casa di Luigi Pop-up

Zeitraum: 21. Mai, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr & 22. Mai, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Ort: Fancy Rosi am Viktualienmarkt (Rosental 5, 80331 München)

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