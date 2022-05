Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Der Festival-Sommer kann kommen: Wir sehen uns am Krombacher Stammtisch

Krombach (ots)

Endlich endet die Festival-Durststrecke: Nach zweijähriger Pause fiebern alle Musik-Fans einem ausgelassenen Festival-Sommer 2022 entgegen. Und auch bei Krombacher ist die Vorfreude groß, denn erstmalig präsentiert Deutschlands Biermarke Nr. 1 gleich vier der beliebtesten Festivals Deutschlands. Beim Wacken Open Air sowie Melt, FULL FORCE und splash! können sich Besucher:innen mit dem Krombacher Stammtisch auf eine tolle Zeit freuen. Und damit nicht genug: Mit exklusiven Aktionsdosen im Design von splash! und Wacken bringt Krombacher das Festival-Gefühl nicht nur auf die Gelände, sondern auch nach Hause.

Festival-Vielfalt mit Deutschlands beliebtester Biermarke

Ob Electro, Hip-Hop, Punk oder Metal - mit seiner Premiere als Festival-Partner zeigt sich Krombacher vielfältig. "Wir freuen uns, dass wir direkt in unserem ersten Festival-Sommer als Marke bei dieser Vielfalt an herausragenden Events präsent sind und für ganz unterschiedliche Musik-Fans besondere Erlebnisse mit Krombacher schaffen werden", sagt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier Krombacher Brauerei.

Los geht es in Ferropolis: Die als "Stadt aus Eisen" bekannte Veranstaltungsfläche in Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) ist die Heimat für drei der von Krombacher gesponserten Festivals. Vor der beeindruckenden Kulisse kommen beim Melt vom 9. bis zum 12. Juni alle Liebhaber:innen eines breiten Musik-Spektrums von Techno, Electro, Funk und Rock/Pop bei einem kalten Krombacher voll auf ihre Kosten. Beim FULL FORCE wird es vom 24. bis zum 26. Juni mit Metal, Hardcore und Punkrock laut. Und das splash! ist dieses Jahr erstmalig an zwei Wochenenden, vom 30. Juni bis 2. Juli sowie vom 7. bis 9. Juli, das ideale Festival für alle Hip-Hop Fans mit Krombacher-Durst.

Vom 4. bis 6. August präsentiert Krombacher das legendäre Wacken Open Air (kurz W:O:A), das mit knapp 80.000 Besucher:innen zu den weltweit größten Metal-Events gehört und absoluten Kultstatus genießt. 2022 wird es auf dem "Holy Ground" in der kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein damit nicht nur wieder richtig gute Musik, sondern auch gutes Bier für alle Metal Heads geben.

Mit dem Krombacher Stammtisch die Festivals erleben

Neben kühler Erfrischung sorgt der Krombacher Stammtisch für besondere Highlights auf den Festivals und darüber hinaus. "Der Krombacher Stammtisch ist der Leitgedanke unseres Festival-Engagements. Er folgt unserem Markenkern und steht für das Zusammenkommen, Gemeinschaft und Naturverbundenheit", erklärt Philipp Raddatz, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb bei Drinks & More und mit seinem Team verantwortlich für die Festivalaktivierung von Krombacher. "Mit dem Krombacher Stammtisch laden wir nicht nur vor Ort zum Austausch und Anstoßen ein, sondern nehmen die Fans auch digital mit und schaffen gemeinsam einzigartige Momente." Mit passenden Aktivierungen und Kommunikationsmaßnahmen wird das emotionale Stammtisch-Erlebnis damit auch über die Festivals hinaus verlängert. Wesentlicher Bestandteil des langfristigen Krombacher Festival-Engagements ist zudem der Fokus auf Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit den Veranstaltern plant die Marke spezifische Projekte im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes als wirksame Verbindung zwischen Entertainment und Engagement.

Exklusive Krombacher Festivaldosen: Limited Editions im Design von splash! und Wacken

Für das perfekte Festival-Feeling präsentiert Krombacher außerdem exklusive Limited Editions im Festival-Design. Seit Mai startet die 0,5l Krombacher Limobier Dose im limitierten splash!-Look. Der Mix aus 70% naturtrüber Zitronenlimo und 30% Krombacher Pils bringt damit nicht nur beste geschmackliche Erfrischung, sondern auch die Vibes des Hip Hop-Festivals in die Regale. Erhältlich ist die Aktionsdose überall dort, wo es Krombacher Limobier gibt sowie im Ready2Drink-Onlineshop.

Und auch die Metal-Fans können sich freuen: Für Wacken wurde eigens eine limitierte 0,5l Aktionsdose zum Krombacher Pils entwickelt, die im auffälligen Design die beiden Welten verbindet. Ob beim Campen auf dem Holy Ground oder zum Einstimmen auf das W:O:A zuhause - die aufmerksamkeitsstarke Editionsdose sorgt garantiert für Metal-Stimmung. Die Wacken x Krombacher Pils Limited Edition wird ab Juni im Handel sowie via E-Commerce und natürlich auf dem Wacken Open Air erhältlich sein. Der Krombacher Festival-Sommer kann also starten!

Weitere Informationen zum Krombacher Festival-Engagement unter https://www.krombacher.de/festivals

