Krombacher Brauerei GmbH & Co.

"The New Oldschool"

Der Sneaker von Vitamalz x hummel

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Krombach (ots)

Die Traditionsmarke Vitamalz hat seit Generationen einen festen Platz in den Herzen der Malztrunkfans. Und diese Markenliebe kann man mit dem neuen Sneaker von Vitamalz und hummel jetzt auch an den Füßen tragen.

Für die Sneaker Kooperation "The New Oldschool" mit der Sportartikel- und Fashion-Marke hummel wurde ein klassischer hummel Tennis-Schuh aus den 80ern ausgewählt. Der überwiegend weiße Schuh mit Gum-Sohle wurde dezent mit den ikonischen Vitamalz Regenbogenfarben akzentuiert. So entstand ein authentischer und zeitloser Sneaker für jeden Tag und überall.

Die Zusammenarbeit zwischen Vitamalz und hummel basiert auf einem maximalen Marken-Fit und der gemeinsamen Liebe zum Sport. Beide Marken stehen für weltoffene Lebensfreude und sind seit vielen Jahren als Förderer des Sports aktiv. Da war es naheliegend, einen sportlichen Sneaker zu entwickeln, der die Fans beider Marken gleichsam begeistern wird.

Limitierte Sonder-Edition mit Chance auf Jahresvorrat Vitamalz

Der Vitamalz x hummel-Sneaker ist eine limitierte Sonderanfertigung. Im Laufe des Augusts wird der Schuh in ausgewählten Sneaker-Stores, im hummel Onlineshop und bei Zalando erhältlich sein. Darüber hinaus haben elf Käufer:innen die Chance auf eine echte Überraschung! In elf Schuhkartons der gesamten Auflage liegt je ein goldener Gutschein für einen Jahresvorrat Vitamalz bei. Die Gewinner:innen haben dann die Wahl zwischen Vitamalz Original und Vitamalz Sport mit 30% weniger Kalorien. Der Jahresvorrat entspricht 12 Kästen á 24 x 0,33 Liter-Mehrweg-Flaschen.

Aktivierung via Social Media und Podcast

Für alle, die Interesse an dem Schuh haben, hier noch ein Tipp: Follower der Social Media Kanäle von Vitamalz haben die Möglichkeit einige der begehrten Sneaker-Paare zu gewinnen. In den nächsten Tagen starten dort verschiedene Verlosungs-Aktionen. Details zur Kooperation werden auch im beliebten Sneaker-Podcast "Oh, Schuhen" ab 1. August bei Spotify zu hören sein. Alle weiteren Infos zu dem neuen Vitamalz-Sneaker von hummel gibt es unter www.vitamalz.de.

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell