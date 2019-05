Krombacher Brauerei GmbH & Co.

Eine ausgezeichnete "Perle der Natur": Krombacher Pils mit "sehr gut" im aktuellen ÖKO-TEST

Bild-Infos

Download

Krombach (ots)

Das Magazin ÖKO-TEST kürt in seiner aktuellen Ausgabe (6/2019) Krombacher Pils mit der Bestnote "sehr gut". Insgesamt wurden 43 Biere getestet. Bereits im letzten Test 2009 ist das Krombacher Pils mit "sehr gut" ausgezeichnet worden. "Unser Krombacher zeichnet sich durch eine stetig hohe Qualität, die natürliche Frische und den einzigartigen Geschmack aus. Mit unserem konsequenten und kompromisslosen Qualitätsansatz brauen wir ein hervorragendes Produkt. Es freut uns sehr, dass wir dies wieder einmal von unabhängiger Stelle bestätigt bekommen haben", freut sich Helmut Schaller, Geschäftsführer Technik der Krombacher Brauerei, über das Testergebnis.

Krombacher überzeugt mit hoher Qualität

In seiner breit angelegten Analyse hat ÖKO-TEST ausgewählte Biere getestet. Dabei konnte das Krombacher Pils hervorragende Ergebnisse erzielen. Helmut Schaller: "Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe wie ausgewählter Malze, den feinen Siegelhopfen und unser Felsquellwasser® sowie die über viele Jahre optimierten Braurezepturen, haben wir unser Krombacher zu einem Spitzenpils gemacht. Wir sind stolz auf unser ehrliches und glaubwürdiges Qualitätsversprechen, das wir gegenüber den Verbrauchern bereits seit Generationen einlösen."

Marktführerschaft bei Pils und Pils Alkoholfrei

Nicht nur ÖKO-TEST bestätigt die Spitzenposition von Krombacher. Auch die Verbraucher machen das Bier aus Krombach durch ihre Treue seit Jahren zum Marktführer unter den Biermarken in Deutschland. So sind das Krombacher Pils und auch das Krombacher Pils Alkoholfrei in ihrer jeweiligen Disziplin weiterhin absolute Spitzenreiter hierzulande. Und auch mit der Produktreihe Krombacher o,0% hat es das Unternehmen geschafft, u.a. ein weiteres alkoholfreies Pils als natürlichen Durstlöscher für eine neue Zielgruppe erfolgreich im Markt zu platzieren.

Pressekontakt:

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

Peter Lemm

Hagener Straße 261

57223 Kreuztal-Krombach

Mail: presse@krombacher.de

Tel.: + 49 (0) 2732 880 813

Twitter: @krombacher

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell