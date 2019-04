Bauer Media Group, BRAVO GiRL!

GiRLS support GiRLS: Modemarke C&A unterstützt mit T-Shirt-Aktion Initiative von Bravo Girl! gegen Mobbing

"Trust in Girl Power" - Mit diesem kraftvollen Slogan können Jugendliche ab sofort für jeden sichtbar ein Zeichen gegen Mobbing und für mehr Solidarität unter Mädchen setzen. Im Rahmen der BRAVO GiRL!-Initiative GiRLS support GiRLS* bringt die Modemarke Clockhouse by C&A T-Shirts mit dem starken Statement auf den Markt. Im Vorfeld hatten mehr als 4.000 Jugendliche auf BRAVO.de bei einem Voting für ihren Favoriten-Spruch abgestimmt. The Winner: Ein Satz mit viel Power.

Die T-Shirts sind ab dem 18. April im C&A-Online-Shop und in mehr als 110 C&A-Stores bundesweit erhältlich. Rund 50 Stores präsentieren das T-Shirt in einem eigenen Schaufenster; weitere 60 Shops unterstützen mit Window Stickern visuell die Initiative. Die Shirts kosten fünf Euro und sind in den Größen S bis XL sowie in zwei Farben (Weiß und Rosa) verfügbar. Auch der BRAVO-Web-Shop bietet die Statements-Shirts ab sofort an.

Auch GiRLS support GiRLS-Testimonial Diana zur Löwen trägt als Covermodel auf der aktuellen Ausgabe der BRAVO GiRL! (EVT: 17.04.) das Shirt und möchte damit auf die wichtige Botschaft aufmerksam machen. "Ich supporte GiRLS support GiRLS, weil ich es super wichtig finde, andere zu unterstützen. Wir sollten alle lernen, weniger kritisch zu sein und uns gegenseitig helfen", erklärt die beliebte Influencerin (738k IG Follower).

"Eine Initiative für und von Mädchen als Zeichen gegen Mobbing - das entspricht absolut der BRAVO-DNA", erklärt Yvonne Huckenholz, Redaktionsleitung von BRAVO GiRL!. "Als Marke BRAVO stehen wir für eine Community, die sich gegenseitig pusht und stärkt. 'Trust in Girl Power' ist da genau die richtige Message. Toll, dass C&A uns dabei unterstützt, diese auch sichtbar umzusetzen."

"GiRLS support GiRLS ist eine super Kampagne. Als Modemarke, auch für die jüngere Zielgruppe, ist es uns natürlich wichtig, junge Mädchen dabei zu unterstützen, Stärke und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Von daher war für uns schnell klar: Da machen wir mit! Und was gibt es Besseres, als seine Power ganz selbstbewusst zu zeigen - in Form eines klaren Statements", sagt Wina Kraus, Fashion und Brand PR Manager bei C&A.

* GiRLS support GiRLS ist eine Kampagne von BRAVO GiRL! und Instagram, die sich gezielt gegen Mobbing unter jugendlichen Mädchen richtet. Anstelle von Ausgrenzung sollen Ermutigung und gegenseitige Unterstützung von Mädchen im Teenager-Alter im Vordergrund stehen. Prominente Unterstützerinnen wie Influencerinnen Lisa und Lena, Leoobalys, JuliaBeautx, Diana zur Löwen und weitere zeigen im Rahmen der Kampagne ihr Gesicht und verschaffen dem wichtigen Thema Gehör.

Über BRAVO GiRL!

"So wie du bist!" - BRAVO GiRL! ist das Entertainment-Magazin für junge Mädchen. Mit Tipps und Tricks aus allen relevanten Lebensbereichen steht den Jugendlichen die Zeitschrift wie eine Freundin zur Seite und unterhält sie mit tollen Inspirationen, lustigen Ideen und spannenden Geschichten. BRAVO GiRL! deckt das gesamte Lifestyle-Spektrum der Leserin ab, bewegt sich zu 100 Prozent in ihrer Lebenswelt und ermuntert sie, sich zu lieben, selbst gesetzte Grenzen zu überwinden und eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Die thematische Bandbreite reicht von Mode und Beauty über Freundschaft, Jungs, Well Being, Sport, Lesen, Serien, Food, Basteln bis hin zu Lebens- und Gesundheitsberatung. Ergänzt wird das Print-Angebot durch den Digitalauftritt von BRAVO.de (Channel BRAVO GiRL!) sowie der engen Verzahnung mit Social-Media-Kanälen, insbesondere Instagram.

Über C&A

Mit mehr als 1.500 Filialen in 18 europäischen Ländern und mehr als 31.000 Mitarbeitern ist C&A eines der führenden Modehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen Besucher in seinen Filialen in Europa und bietet Mode in guter Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. C&A ist auch in Brasilien, Mexiko und China präsent. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: www.c-a.com.

Über die Bauer Media

Group Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitig unsere Traditionen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten auf vier Kontinenten Magazine, digitale Formate und Radioprogramme. Mit über 700 Zeitschriften, 400 digitalen Produkten und mehr als 100 Radiosendern informieren und unterhalten wir jeden Tag Millionen von Menschen. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen in Online-Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft als globales Portfolio-Unternehmen.

