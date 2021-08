Deutsche Postcode Lotterie

Freudentränen in Bochum: Nachbarschaft gewinnt 1,4 Millionen Euro bei der Postcode Lotterie

Richtig viel Kohle im Ruhrgebiet: Jede Menge Freudentränen werden am Samstag in Bochum vergossen, als das Team der Deutschen Postcode Lotterie 1,4 Millionen Euro an 140 Glückspilze verteilt. Besonderen Grund zu jubeln haben Udo* und Ursula*: Dank des gezogenen Postcodes 44807 GC überrascht Glücksbote Giuliano Lenz das Rentnerpaar aus dem Stadtteil Grumme mit gleich drei Gewinnerschecks über insgesamt 700.000 Euro.

Ursula ist ganz zittrig vor Aufregung, als Giuliano Lenz vor ihrer Haustüre steht. Mit einer Hand sucht die 74-Jährige Halt bei ihrem Mann Udo, während sie mit der anderen einen großen Scheck über 233.333 Euro aus dem goldenen Umschlag zieht. "Das kann nicht wahr sein! Wahnsinn, das haut mich um.", flüstert die Rentnerin und kämpft mit den Freudentränen. Und es kommt noch besser: Da das Ehepaar drei Lose besitzt, erhält es noch zwei weitere Schecks über dieselbe Summe. "Schon alleine ein Scheck wäre unglaublich gewesen, aber drei - das ist unbegreiflich."

"Das Geld kommt da an, wo es gebraucht wird."

Damit gewinnen die beiden Bochumer insgesamt 700.000 Euro - und das schon bei ihrer ersten Ziehung, denn Ursula und Udo versuchen erst seit Mitte Juli ihr Glück bei der Postcode Lotterie. Für Lose der Soziallotterie haben sie sich entschieden, weil mindestens 30 Prozent der Losbeiträge sozialen und grünen Projekten zugutekommen: "Das Geld kommt da an, wo es gebraucht wird.", sagt Ursula. Was genau das Ehepaar mit dem Gewinn anfangen will, weiß es noch nicht. "Am wichtigsten ist Gesundheit. Aber wir haben auch zwei Kinder und ein Enkelkind, da gibt es bestimmt Gelegenheit etwas abzugeben."

Glücksgriff für 44807 Grumme

Im August geht der Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen in den Postcode 44807 GC. Die Gewinnsumme teilen sich alle Lose mit dem gezogenen Postcode sowie die Lose mit der darin enthaltenen Postleitzahl. In Bochum sind so nicht nur Udo und Ursula dank ihrer Lose im Freudentaumel, weitere 700.000 Euro teilen sich 139 Personen mit insgesamt 181 Losen - jedes Los gewinnt damit 3.867 Euro. Der zweifachen Losbesitzerin Sigrid* kommen vor Freude über 7.734 Euro sogar die Tränen. "Ein Traum! Ich habe mein ganzes Leben noch nie etwas gewonnen.", jubelt die 60-jährige Schuhverkäuferin. Ein paar Straßen weiter gewinnt Piotr* mit drei Losen sogar 11.601 Euro. Während der 56-jährige Fliesenleger schon Urlaubspläne schmiedet, möchte Thomas* (43) seine Freude über dieselbe Gewinnsumme künftig mit seinen Nachbarn teilen: "Kauft euch auch Lose und unterstützt damit etwas Gutes. Ich bin total happy."

Der gute Zweck gewinnt immer

Dank aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Nordrhein-Westfalen konnte die Soziallotterie dort schon 727 soziale und grüne Projekte mit insgesamt mehr als 21,7 Millionen Euro fördern. Eines davon ist Bunter Ball der Organisation In safe hands e.V. in Bochum. "Wir beugen antisozialen und diskriminierenden Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern vor und fördern durch die Verbindung von Sport und sozial-emotionalem Lernen außerdem ihre physische und psychische Gesundheit.", erklärt Jonas Ermes, Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins. Auf die Pandemie-Lage hat der Verein mit Zuhausezeit reagiert, einem Online-Angebot mit Kinderyoga-Videos, Traumreisen, Geschichten sowie Übungen für die ganze Familie. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Nordrhein-Westfalen erneut im Postcode-Glück

Schon zahlreiche Monatsgewinne fielen in das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland. Zuletzt im März, als dank des gezogenen Postcodes 33719 KU 1,3 Millionen Euro nach Bielefeld gingen. Dort jubelten Elly*, Antje* und Uwe* gemeinsam über insgesamt 650.000 Euro. Weitere 650.000 Euro verteilten sich auf 144 Glückspilze in der dazugehörigen Postleitzahl 33719. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner/Gewinnerin sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden nunmehr insgesamt 1.400.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3.000 Projekte mit mehr als 80 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung

Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen alle gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 66 80. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 2. September 2021.

